Diyarbakır OSB'de seçim heyecanı başladı - Son Dakika
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Diyarbakır OSB'de seçim heyecanı başladı

14.04.2022 15:10
Diyarbakır OSB'de seçim heyecanı başladı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) seçim heyecanı başladı.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) seçim heyecanı başladı. Diyarbakır OSB Yönetim Kuruluna beyaz liste olarak Ahmet Karavil ve yönetimi adaylığını açıkladı.

Diyarbakır OSB'de 14 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak olan Müteşebbis Heyeti Yönetimine aday olduklarını dile getiren Ahmet Karavil, oluşturduğu yönetimi de açıkladı. Beyaz liste olarak Ahmet Karavil başkanlığında oluşturulan yönetimin A. Kadir Kurtul, Edip Ünver, Mehmet Ali Sağır, Mehmet Kırıcı, Nazif Şimşek, Rıdvan Azarkan, Sezai Topalan ve Tahsin Ulu'dan oluştuğu belirtildi. Oluşturulan beyaz liste tarafından yapılan açıklamada, "OSB Müteşebbis Heyeti Yönetimine adaylığımızı açıklıyoruz. 'Üreten Diyarbakır İçin Birlikte Yönetelim' sloganı ile beyaz liste adı altında gireceğimiz bu seçimlerde, Ortadoğu'nun lojistik merkezi olan Diyarbakır'ın ihracatta istenilen noktaya gelmesi, yeni pazarlar oluşturması çok önemlidir. Dijital dönüşüme uyum göstererek, marka çeşitliliğini artıran şeffaf, katılımcı bir yönetim anlayışı ile sorumluluktan kaçmayarak ekonomide ve istihdamda büyüyen bir OSB için tüm sanayicilerimizin değerli desteklerini beklemekteyiz. Sanayicilerimizin geçmişten gelen başarıları ve tecrübelerinin rehberliğinde, üreten, sanayileşen, büyüyen bir Diyarbakır OSB için, 21 vizyon projemizle yönetime adayız" dedi. - DİYARBAKIR

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Diyarbakır, Mayıs, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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