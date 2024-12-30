Doğal Gaz Fiyatları Düşüyor

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 890 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 147 bin 696 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 19 milyon 81 bin 160 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 890 lira, gaz ticaret miktarı ise 324 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 534 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 245 lira 50 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 240 milyon 747 bin 83 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 240 milyon 733 bin 378 metreküp olarak kayıtlara geçti.