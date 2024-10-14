Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Düştü

Spot doğal gazda fiyat 11.987,39 TL, işlem hacmi ise 7,4 milyon TL olarak belirlendi.

14.10.2024 14:46
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 987 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 438 bin 10 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 510 bin 181 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 987 lira 39 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 631 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 586 lira 76 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 388 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 115 milyon 949 bin 24 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 115 milyon 885 bin 727 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Düştü - Son Dakika

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