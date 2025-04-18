DOKAP ile Ekonomik Kalkınma Hedefi - Son Dakika
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Ekonomi

DOKAP ile Ekonomik Kalkınma Hedefi

Cevdet Yılmaz, DOKAP ile bölgenin refahını artıracak 158 projeyi hayata geçireceklerini belirtti.

18.04.2025 13:09
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kamusundan üniversitelerine, sivil toplum kuruluşlarından özel sektörüne, bütün kesimlerin katılımı ve katkısıyla DOKAP'ı çok daha yüksek standartlarda bir ekonomik yapıya, kalkınma seviyesine hep birlikte ulaştıracağız." dedi.

Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde Giresun'da gerçekleştirilen Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, bölgenin fındık, çay, kivi ve bal gibi stratejik tarım ürünleriyle Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlarken, kıyı ticareti ve sanayi yatırımlarıyla da ekonomik çeşitliliğini artırdığını söyledi.

Bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak ve bölgelerin potansiyelini en üst düzeyde değerlendirebilmek için kararlılıkla çalıştıklarını belirten Yılmaz, bu anlayışla, DOKAP Bölgesi'nde önemli yatırımların hayata geçirildiğini ifade etti.

Yılmaz, bölgeye son 22 yılda yaklaşık 1 trilyon liralık kamu yatırımının doğrudan sağlandığını, 2004 yılında 1,2 milyar dolar olan bölge ihracatının, 2024 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 6,7 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

DOKAP bölgesini 2004 yılında 1,2 milyonun üzerinde turist ziyaret etmişken, 2023 yılında bu sayının yaklaşık 2,5 kat artarak 2,8 milyonu aştığını ve 4,5 milyonu hedeflediklerini dile getiren Yılmaz, bölge genelinde 2004 yılında yaklaşık 11 bin olan yatak kapasitesinin 2023 yılı sonunda 63 bine çıktığını aktardı.

İklim değişikliği ve don hadiseleri sebebiyle oluşan zararlar konusunda Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçilerin uğradıkları zararı belli oranlarla karşılamak üzere çalışma yürüttükleri bilgisini veren Yılmaz, çiftçilere destekleri sağlarken aynı zamanda kayıtlılığı ve sigortalılığı destekleyen bir yaklaşım içinde olacaklarını dile getirdi.

"158 projeyi hayata geçirmeyi, bölgenin refahını arttırmayı hedefliyoruz"

Cevdet Yılmaz, bölgede ekonomik gelişmelerin yanı sıra kalkınmanın sosyal boyutunda da önemli gelişmeler yaşandığını, 2002 yılında bölgede 3 devlet üniversitesi bulunurken, bugün 1 vakıf ve 13 devlet üniversitesi bulunduğunu, 2002'de 118 olan hastane sayısının 148'e yükseldiğini kaydetti.

2018 yılında hizmete aldıkları 14 kilometre uzunluğundaki çift tüp tünelli Ovit Tüneli ile 2 bin 640 metre rakımdan geçiş sağlayan uluslararası düzeyde önemli bir lojistik hattını bölgeye kazandırdıklarını hatırlatan Yılmaz, bölgede bölünmüş yol uzunluğunun 396 kilometreden 2 bin 274 kilometreye yükseldiğini anlattı.

Yılmaz, 2004'ten 2023'e hava yolu ile taşınan yolcu sayısı ülke genelinde 5 kat artarken, DOKAP Bölgesi'nde 12 kat arttığını, bölgedeki Organize Sanayi Bölgesi sayısını 37'ye çıktığını söyledi.

Yaylaların hep birlikte korunması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Benim sizlerden ricam bu güzellikleri görmüş bir kardeşiniz olarak lütfen bu güzellikleri koruyalım. Lütfen bu güzellikleri koruma konusunda siyasetçilerimize, idarecilerimize destek olalım. Onları da teşvik edelim. Hep birlikte bu değerleri sürdürülebilir bir anlayışla yüksek katma değerli bir şekilde değerlendirelim. Bunu yaptığımız zaman en doğrusunu yapmış oluruz." diye konuştu.

Yılmaz, tarım-sanayi entegrasyonunun önemli olduğuna işaret ederek, "Küçük Ölçekli Sulama İşleri, Çarşamba Ovası Sulama ve Drenaj ile Kelkit Sütveren Baraj ve Sulama projelerini tamamlayarak, plan dönemindeki hedefimiz, önemli yatırımları ülkemize, bölgemize kazandırmış olacağız." dedi.

Yeni planda deniz ve kıyı ekonomisini sürdürebilirlik ilkesi çerçevesinde koruyarak rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini, AR-GE tabanlı yenilikçi yaklaşımlarla, kıyı turizmi, yatçılık, su sporları, dalga enerjisi gibi konularda çalışmalara destekler sunacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şöyle devam etti:

"DOKAP bölgesi su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için altyapı geliştirme projelerini de tamamlayacağız. Ayrıca bölgedeki ulaşım ve lojistik imkanlarını geliştirerek ticaret ve sanayinin büyümesine ivme katacağız. 2024-2028 DOKAP Eylem Planımız ile 394 milyar lira kaynak ayırmak suretiyle 158 projeyi hayata geçirmeyi, bölgenin refahını artırmayı hedefliyoruz. Kamusundan üniversitelerine, sivil toplum kuruluşlarından özel sektörüne, bütün kesimlerin katılımı ve katkısıyla DOKAP'ı çok daha yüksek standartlarda bir ekonomik yapıya, kalkınma seviyesine hep birlikte ulaştıracağız. Turizmi, tarımı, sanayisi, sosyal alandaki gelişimiyle hem bölgemizin refahını artırmış olacağız hem de ülkemizin Türkiye Yüzyılı'na, kalkınma hedeflerine bölgemizin daha fazla katkı, destek sunmasını sağlamış olacağız."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi DOKAP ile Ekonomik Kalkınma Hedefi - Son Dakika

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