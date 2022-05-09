Dolap yeni reklam filmi ile yayında - Son Dakika

Türkiye'nin ikinci el ürün platformlarından Dolap'ın Havas İstanbul imzalı yeni reklam filmi yayınlandı. Üç farklı senaryo üzerinden ilerleyen reklam serisinde alıcı ve satıcıların değişen istek ve ihtiyaçlarını ikinci el ürün platformu ile karşılayabilecekleri anlatılıyor.

Alıcı ve satıcıları buluşturan Türkiye'nin en büyük ikinci el ürün platformlarından Dolap'ın "Dolap'ta değiştir, değerlendir" sloganıyla seslendiği yeni reklam filmini yayınladı. Verilen bilgiye göre, üç farklı senaryo ile ikinci el alışverişte fonksiyonel faydaların yanında duygusal faydalar da sağladığına değinen platform, ister alıcı ister satıcı olsun kullanıcıların hayatlarının farklı dönemlerindeki değişen istek ve ihtiyaçlarını kolayca karşılayabileceklerini eğlenceli bir dille anlatıyor.

Raket, tencere ve kol çantasının yeni sahiplerini bulduğu reklam filmlerinde "Dolabındakiler artık senin değilse, Dolap'ta yeni yeri bulsun" söylemine vurgu yapılıyor. - İSTANBUL