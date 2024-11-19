Dolar/Ruble Paritesi 100'ü Aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Dolar/Ruble Paritesi 100'ü Aştı

Rusya'nın nükleer doktrin güncellemesi ve Ukrayna'nın füze saldırıları pariteyi yükseltti.

19.11.2024 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dolar/ruble paritesi, Rusya'nın nükleer doktrinini güncellemesi ve Ukrayna'nın Amerikan yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) ile ilk defa Rusya'ya saldırmasıyla 100 seviyesinin üzerine çıktı.

Ruble dolar karşısında yaklaşık yüzde 0,82 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi Ekim 2023'ten bu yana ilk defa 100,5 seviyesine yükseldi.

Moskova Borsası (MOEX) da yüzde 3 değer kaybederek 2.639 puana düşerken, dolar bazlı RTS endeksi yüzde 3 gerileyerek 831 puana indi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onayladı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın gece Rus toprağı Braynsk bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ukrayna, moskova, Ekonomi, Finans, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/Ruble Paritesi 100'ü Aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:47 Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı
17:39 Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı
16:56 Pavyona giden tebliğci, sahnede mikrofonu eline alıp nasihat verdi Pavyona giden tebliğci, sahnede mikrofonu eline alıp nasihat verdi
15:13 Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün Fırat Sarı’nın hemşiresinden ilk itiraf geldi Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi
08:05 Maçlar nefes kesti: İşte UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları Maçlar nefes kesti: İşte UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:55 Fas, Amrabat ve En-Nesyri forma giydiği maçta yağmur gibi gol attı Fas, Amrabat ve En-Nesyri forma giydiği maçta yağmur gibi gol attı
07:45 San Marino’dan tarihi galibiyet San Marino'dan tarihi galibiyet
07:40 Şiddetli yağış ve lodos uyarısı yapıldı Şiddetli yağış ve lodos uyarısı yapıldı
07:21 Teğmenler yemin için 7 kez başvuru yapmış Teğmenler yemin için 7 kez başvuru yapmış
07:07 4 yıllık Trump iktidarını görmek istemeyenlere ilginç seçenek 4 yıllık Trump iktidarını görmek istemeyenlere ilginç seçenek
04:16 Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü
03:02 Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah’a karşı operasyonlarımız sürecek Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah'a karşı operasyonlarımız sürecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 19:11:38. #1.12#
SON DAKİKA: Dolar/Ruble Paritesi 100'ü Aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.