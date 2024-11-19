Dolar/Ruble Paritesi 100'ü Aştı

Ekonomi

Dolar/ruble paritesi, Rusya'nın nükleer doktrinini güncellemesi ve Ukrayna'nın Amerikan yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) ile ilk defa Rusya'ya saldırmasıyla 100 seviyesinin üzerine çıktı.

Ruble dolar karşısında yaklaşık yüzde 0,82 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi Ekim 2023'ten bu yana ilk defa 100,5 seviyesine yükseldi.

Moskova Borsası (MOEX) da yüzde 3 değer kaybederek 2.639 puana düşerken, dolar bazlı RTS endeksi yüzde 3 gerileyerek 831 puana indi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onayladı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın gece Rus toprağı Braynsk bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirdi.