Noel tatili öncesi bu hafta yoğun veri gündemi ile piyasalarda dengelenme çabasının öne çıkacağını aktaran analistler, Japonya ve Türkiye 'de faiz kararlarının yatırımcıların odağında olacağını kaydetti. Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103,7'nin destek, 105'in direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Sterlin, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Haftaya düşüşle başlayan dolar/TL, 18,65 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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