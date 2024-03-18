Dolar/TL 32,30 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 32,30 seviyesinden işlem görüyor.
Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,3 artışla 32,2190'dan tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,3 yükselişle 32,30'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 35,1890, sterlin/TL 0,1 düşüşle 41,1360 seviyesinde bulunuyor.
Dolar endeksi ise yatay olarak şu sıralarda 103,4 seviyesinde seyrediyor.
Bu hafta yurt dışında ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararları, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.
Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed), bu yıl başlaması beklenen faiz indirimlerinin zamanı ve hızına ilişkin belirsizlik devam ederken bu hafta küresel bazda para politikasına ilişkin soru işaretlerin sınırlı da olsa azalabileceğini tahmin ediyor.
Geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşmasıyla Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik ihtimallerin zayıfladığını anımsatan analistler, çarşamba günü bankanın faiz kararını açıklamasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti
Para piyasalarında, Fed'in bu hafta gerçekleştireceği para politikası toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, fiyatlamalar, piyasaların, bankanın faiz indirimlerine mayısta da başlamayacağına ikna olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte Fed'in ilk faiz indirimi adımını yüzde 59 olasılıkla haziranda atabileceği tahmin ediliyor.
Analistler, bugün yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon ve dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puanın destek olarak öne çıktığını, 104 ve 105 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › Dolar/TL 32,30 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
Aydın'da enginar hasat sezonu başlarken, tarlada toptan adet satış fiyatı 20 TL olan enginarın lokantalarda tabağa uzanan yolculuğu 400 TL'ye kadar çıkıyor. Aydın, Türkiye'nin en yoğun enginar üretiminin yapıldığı yer olarak biliniyor. Enginar çiftçilerin en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor ve 'yeşil altın' olarak adlandırılıyor. Hasat süreci içerisinde üreticiler sabahın erken saatlerinde tarlalara inerek enginarlarını hasat ediyor. Enginarın fiyatı aracı sayısı arttıkça yükseliyor ve lokantalarda müşteriye ulaşan fiyat 400 TL'ye kadar çıkabiliyor.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TBB Yönetim Kurulu'nun 12 Mart'ta bir araya geldiği iftar yemeğinin lüks bir restoranda yapıldığı ve Bakan Şimşek'in iftara katılan bankacılara 'faiz artırma talimatı' verdiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. TBB, yapılan görüşmenin mütevazi bir iftar yemeğinde gerçekleştiğini ve Bakan Şimşek'in bankacılara faiz artırma talimatı vermediğini açıkladı.
Türkiye'deki faaliyetlerinin 2023'te 15. yılını tamamlayan SOCAR Türkiye, Azerbaycan ile Türkiye'nin ortak stratejik hedefleri doğrultusunda enerji alanında stratejik yatırımlara devam ediyor.
Eskişehir'deki Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde elden bilet satışı yapılan yazıhanelerin yarısı, online bilet satışı ve Yüksek Hızlı Tren'in tercih edilmesi nedeniyle kapandı. Pandemi sonrası online bilet satışlarının artması ve Yüksek Hızlı Tren'in yaygınlaşması, otobüs firmalarının işlerini olumsuz etkiledi. Terminaldeki yazıhanelerin yarısı kapanırken, firmalar birleşerek hizmet vermeye devam ediyor.
CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na verdiği önergede, AnadoluJet'in isminin neden 'Ajet' olarak değiştirildiğini sordu. Karasu, AnadoluJet'in Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde faaliyet göstermiş bir havayolu ile aynı adı taşımasına tepki göstererek, özelleştirme iddialarını da gündeme getirdi. Karasu ayrıca, AnadoluJet'in isim değişikliğiyle birlikte çalışanların özlük ve mali haklarında bir kayıp yaşayıp yaşamadığının açıklanmasını istedi.
Rekabet Kurulu, Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada, META Platforms, Inc. (Facebook) hakkında geçici tedbir kararı verdi.
Aksaray'da yaşayan Meltem Şıvgın, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından aldığı hibe destekle kültür mantarı tesisi kurarak üretime katkı sağlıyor. Şıvgın, atıl arazisini değerlendirmek ve kültür mantarı üretimi yapmak için başvurduğu proje sayesinde evine ek gelir sağlıyor. Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Nejdet Demir ise kentte mantar yetiştiriciliğini geliştirmek adına yapılan çalışmalardan bahsederek, üreticilerin küçük alanlarda iyi gelirler elde etmesi için projeler ürettiklerini belirtti.
Ramazan pidesinden simite, tavuk yemeklerinden böreklere kadar geniş bir yelpazede kullanılan susam, özellikle Japonlar tarafından tercih ediliyor. Türkiye'nin susam ihracatı hedefi ise 250 milyon dolara ulaşmak.
Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkinin daha güçlü bir yatırım ortamı oluşturmak yönünde olduğunu belirtti. Türkiye-Birleşik Krallık arasındaki mevcut Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) daha kapsamlı bir anlaşma haline gelmesi için güncelleme müzakerelerine başlanacağı açıklandı. Güncellenmiş STA ile ticaret hacminin artırılması ve çeşitlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, güncellemeyle birlikte hizmet ticareti, yatırımlar ve tarım gibi alanların da anlaşmaya dahil edilmesi planlanıyor. Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret ve turizm ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.
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