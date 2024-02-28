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Ekonomi

Dolar/TL Değer Kazancıyla Başladı

Dolar/TL Değer Kazancıyla Başladı

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 31,1730 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini ifade ederek, söz konusu verinin ardından varlık fiyatlarında oynaklığın artabileceğini söyledi. Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunuyor.

28.02.2024 10:45  Güncelleme: 10:49
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Dün, günü yüzde 0,1 artışla 31,1426'dan tamamlayan dolar, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 31,1730 TL seviyesinden işlem görüyor. Saat 10.20 itibarıyla euro 33,7740 TL, sterlin ise 39,4410 TL'den satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 104 puan seviyesinde bulunuyor.

ABD AÇIKLANACAK VERİLER BEKLENİYOR

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini ifade ederek, söz konusu verinin ardından varlık fiyatlarında oynaklığın artabileceğini söyledi.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunuyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, dün yaptığı açıklamada, enflasyonun düşürülmesinde kaydedilen ilerlemeyi durdurabilecek ve fiyat baskılarının yeniden artmasına neden olabilecek yukarı yönlü riskler göz önüne alındığında faiz oranlarını düşürmek için aceleleri olmadığını dile getirdi.

FED'İN FAİZİ SABİT TUTMASI BEKLENİYOR

Para piyasalarında, büyüme verisi öncesi Fed'in martta politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, Bankanın ilk faiz indirimine gitme ihtimalinin ise mayısta yüzde 19 ve haziranda yüzde 61 olduğunu bildirdi.

Öte yandan, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda yapacakları görüşmelere ilişkin haber akışı da yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 puanın direnç, 103 ve 102 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Döviz, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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