Dolar/TL Değer Kazancıyla Başladı

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 32,3360 seviyesinden işlem görüyor.
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,6 artışla 32,3089'dan tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 32,3360'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 35,1220, sterlin/TL 0,4 azalışla 41,0750'den satılıyor.
Küresel piyasalarda, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yaklaşık 10 yılın ardından negatif faiz dönemine son vermesiyle fiyatlamalar zorlaşmaya devam ederken yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) para politikası kararları öncesi yoğun makroekonomik veri takvimi yatırımcıların odağında bulunuyor.
ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından satış baskısının öne çıktığı tahvil piyasalarında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,30'un üzerinde kalmaya devam ederken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda enflasyon endişesinin bir süre daha fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğini ifade ediyor.
Bununla birlikte Fed'in yarın ve mayısta yapacağı toplantılarda politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, ilk faiz indirimine haziranda başlanacağı yönündeki beklentiler zayıflamayı sürdürüyor. Bu durum, doları diğer para birimleri karşısında desteklerken, yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda 103,8 seviyesinde bulunuyor.
Öte yandan, BoJ'dan iki gün süren toplantının ardından yapılan açıklamada, kısa vadeli faiz oranlarının yüzde eksi 0,1'den yüzde 0-0,1 aralığına yükseltildiği bildirildi. Böylece BoJ, 17 yıl sonra yaptığı ilk faiz artırımıyla dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında negatif faiz politikasını terk eden son banka oldu.
Bugün yurt dışında Avro Bölgesi ve Almanya'da ZEW ekonomik güven endeksi verileri ile ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puanın destek olarak öne çıktığını, 104 ve 105 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › Dolar/TL Değer Kazancıyla Başladı - Son Dakika
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