Dolar/TL kuru güne 0.01 lira artarak başladı - Son Dakika
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Dolar/TL kuru güne 0.01 lira artarak başladı

31.08.2022 10:56
Dolar/TL kuru güne 0.01 lira artarak başladı

Geçtiğimiz gün piyasalardaki kapanışını 18,18 seviyesinden yapan dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından piyasalarda 18,19 seviyesinden işlem görüyor. Tüm gözler Fed'in eylül ayında açıklayacağı faiz kararına çevrilirken, yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre, Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüyerek beklentileri geride bıraktı.

Dün uluslararası piyasada sakin bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 18,18'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yatay seyirle başlamasının ardından önceki kapanışın hemen üzerinde 18,19'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 18,19'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 21,20'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 108,8'de bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1 seviyesinden işlem görüyor.

GÖZLER ABD'NİN AÇIKLAYACAĞI FAİZ KARARINDA

Analistler, ABD Merkez Bankası'yla (Fed) birlikte önemli diğer merkez bankalarına ilişkin faiz artırım beklentilerinin de güçlenmesiyle döviz piyasalarında karışık bir seyrin izlendiğini söyledi. Fed'in eylüldeki faiz kararına ilişkin 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin yüzde 69 civarında bulunduğunu aktaran analistler, hafta boyunca açıklanacak makroekonomik verilerin döviz kurlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini dile getirdi.

TÜRKİYE EKONOMİSİ YÜZDE 7,6 BÜYÜDÜ

Öte yandan, yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüyerek beklentileri geride bıraktı. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) büyüme beklentisi yüzde 7,3 olmuştu. Analistler, günün geri kalanında ABD'de ADP özel sektör istidamı, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve Almanya'da işsizlik verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 109,5 seviyesinin direnç, 108'in destek olarak öne çıktığını ifade etti.

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New York borsası düşüşle kapandı New York borsası düşüşle kapandı Dolar/TL kuru güne 0.01 yükselerek başladı Dolar/TL kuru güne 0.01 yükselerek başladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Dolar/TL kuru güne 0.01 lira artarak başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Dolar/TL kuru güne 0.01 lira artarak başladı - Son Dakika
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