Dolar ve euro kurunda son durum

Ekonomi

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Haftaya değer kazancıyla başlayan dolar kuru 31,4240 TL seviyesinden işlem görüyor. Saat 11.00 itibarıyla euro 34,1120 TL, sterlin ise 39,7930 TL'den satılıyor.

DOLAR ENDEKSİNDE DÜŞÜŞ

Geçen hafta ABD'de açıklanan verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine yılın ilk yarısında başlayabileceğine dair beklentilerin güçlenmesiyle cuma günü yüzde 0,3 azalışla 103,9 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 103,8 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceği haftanın ilk işlem gününde, dolara olan talebin düşük seyrettiğini söyledi. Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda da Fed'in ilk faiz indirimine gitme ihtimali mayısta yüzde 29 ve haziranda yüzde 71'e yükselirken, ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil faizi yüzde 4,18'e geriledi.

BAKAN ŞİMŞEK'İN AÇIKLAMALARI PİYASAYI NASIL ETKİLEYECEK?

Bu hafta ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin, bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini aktaran analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın hafta içinde Kongre'de yapacağı açıklamaların da yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi. Öte yandan bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta aylık bazda yüzde 4,53 ve yıllık bazda yüzde 67,07 artış kaydetti.

Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir TV programında, "KDV, kurumlar ve gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak. Motorlu taşıtlar vergisine ilişkin yeni bir düzenlemeyi aklımızın ucundan bile geçirmedik." dedi.

Piyasaları tedirgin edecek bir adım atmayacaklarını ifade eden Şimşek, "Şu an itibarıyla borsaya ya da başka bir alana yönelik piyasayı bozacak herhangi bir vergi düzenlemesi gündemimizde değil." değerlendirmesinde bulundu.

Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları ve yükümlülükleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puanın destek, 105 ve 106 seviyelerinin ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.