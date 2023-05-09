Dolarda son durum: 19,51 lira seviyelerinden satılıyor - Son Dakika
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Dolarda son durum: 19,51 lira seviyelerinden satılıyor

09.05.2023 12:10

Dolar, güne yatay seyirle başlamasının ardından 19,5100 seviyelerinden işlem görürken, aynı dakikalarda euro 21,41'den, sterlin 24,58'den satılıyor.

Dün 19,46-19,76 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 19,5010'dan tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne de yatay seyirle başlamasın ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 19,5100'den işlem görüyor.

EURO VE STERLIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 21,4150'den, sterlin/TL önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 24,5870'ten satılıyor. Dolar endeksi önceki kapanışın hemen altında 101,5 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 azalışla 1,0980'den alıcı buluyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de devam eden borç krizi ve para politikasına ilişkin belirsizliklerle temkinli bir seyir izlendiğini ifade ederek, ülke ekonomisine ilişkin gelişmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü kaydetti. Temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunulan ABD'de, söz konusu limite ilişkin açmaz devam ederken, Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu kapsamda Kongre liderleriyle bugün bir araya geleceğini duyurdu.

Öte yandan, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri sözle yönlendirmelerde bulunurken, açıklanan makroekonomik veriler de para politikasına ilişkin fiyatlamaları yeniden zorlaştırmaya başladı. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Banka'nın verilere bağlı olması ve kredi koşullarını izlemesi gerektiğini belirterek, kredi sıkılaşmasına dair işaretler aldığını bildirdi.

Fed New York şubesinin açıkladığı verilere göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi nisanda yüzde 4,4'e düşerken, orta vadeli enflasyon beklentisi yüzde 2,9'a, uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 2,6'ya çıktı.
Bugün Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve ABD'de borç krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 101'in destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Hua Wei: 19.50 ye satan varsa koşa koşa gidip alalım serbest piyasa misali 19.50 olan kağıdı 21 liraya satıyorlar marketlere vs fahiş fiyattan satanlara ceza kesiyordun ya hani dolar Euro altınıda gerçek değerinden kat kat yüksek satanlarada ceza kesecek misin ? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Amerika Birleşik Devletleri, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolarda son durum: 19,51 lira seviyelerinden satılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolarda son durum: 19,51 lira seviyelerinden satılıyor - Son Dakika
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