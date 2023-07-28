Dolar/TL Yatay Seyirle İşlem Görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL Yatay Seyirle İşlem Görüyor

28.07.2023 10:55

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 26,9560 seviyelerinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,9535'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 26,9560'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 29,5390'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kaybıyla 34,4540'tan satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 101,9 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise bugün önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1,0960 seviyesinde seyrediyor. Analistler, küresel piyasalarda, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününde varlık fiyatlarının karışık bir seyir izlediğini ifade etti.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,95'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 26,95'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 29,52'den, sterlin/TL ise 34,45'ten satılıyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, küresel piyasalarda, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününde varlık fiyatlarının karışık bir seyir izlediğini ifade etti. Çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed), dün de Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini 25 baz puan artırdı. Bugün ise para politikası kararlarını açıklayan Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini ve getiri eğrisi hedef bandını sabit bıraktı.

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, Almanya'da enflasyon, ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 100 ve 99'un destek, 102 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

MERKEZ BANKASI'NDA GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alınırken, yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı.

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Kaynak: AA
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