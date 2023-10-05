Dolar 27,56'dan işlem görüyor - Son Dakika

Dolar 27,56'dan işlem görüyor

Son Güncelleme: 05.10.2023 10:54

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 27,56 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi düşüşte, euro/dolar paritesi ise primli seyrediyor. Analistler, ABD'de açıklanacak istihdam raporunun dolara etkisini belirleyici olarak değerlendiriyor.

Dün, yüzde 0,3 artışla günü 27,5680'den tamamlayan dolar/TL, yeni güne yatay bir seyirle başlaması sonrası saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışına paralel 27,56 seviyelerinde bulunuyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 29,05'ten, sterlin/TL ise 33,53'ten satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 106,7 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi yüzde 0,1 primle 1,0510'dan işlem görüyor.

PİYASALAR FED'E ODAKLANDI

Analistler, dün ABD'de açıklanan verilerin iş gücü piyasasına ilişkin "soğuma" sinyalleri vermesinin ardından dolara olan talebin azaldığını belirterek, yarın ülkede açıklanacak istihdam raporunun iş gücü piyasasına daha fazla ışık tutacağını ve bunun ABD Merkez Bankasının (Fed) atacağı adımlarda belirleyici bir etken olacağını ifade etti.

Fed'in yılın geri kalanında daha çok veri odaklı hareket etmesi beklenirken, ABD'de açıklanan makroekonomik veriler döviz kurlarındaki oynaklığı artıyor.

Ülkede dün açıklanan verilere göre, ADP özel sektör istihdamı, eylülde 89 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artarken, Ocak 2021'den bu yana en düşük istihdam artışı gerçekleşti. Eylülde yıllık ücretler ise yüzde 5,9 arttı ve üst üste 12'nci ayda yavaşlama gösterdi.

TÜRKİYE'NİN BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTTİLER

Öte yandan, dün Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2,6'dan yüzde 3,7'ye yükseltti.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret açığı ve haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 108 seviyesinin direnç, 106 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Türkiye, Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar 27,56'dan işlem görüyor - Son Dakika


Son Dakika
11:55 Bakanlık düğmeye bastı! İşte kentsel dönüşümde 5 maddelik yol haritası
11:56 SGK'ya 1392 sözleşmeli personel alınacak
11:30 Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti
11:27 Bahçeli'nin ''Kıbrıs Devleti'' çıkışına, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan teşekkür geldi
11:15 Benzine bir indirim daha geliyor! Motorinle aradaki makas giderek açılıyor
11:13 Altının gram fiyatı 1.615 liradan işlem görüyor
11:10 MİT, turuncu kategoride aranan FETÖ firarisi Koray Vural'ı yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdi
11:05 Hocalı'da artık Azerbaycan Bayrağı dalgalanıyor
10:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullanacak mı? 2024'te vergi, ceza ve harçlara yüzde 60 zam geliyor
10:52 Danla Bilic, yeni aşkını rapçi Çakal ile dudak dudağa
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2023 12:26:47. #1.11#
SON DAKİKA: Dolar 27,56'dan işlem görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement