Dolar/TL yükselişini sürdürüyor! 26,93 seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL yükselişini sürdürüyor! 26,93 seviyelerinden işlem görüyor

20.07.2023 12:41

Dolar/TL, güne yükseliş eğilimi ile başlamasının ardından 26,93 seviyelerinden işlem görüyor. Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 26,7888'den tamamladı.

Dolar/TL, güne yükseliş eğilimi ile başlamasının ardından 26,9330 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,6 değer kazancıyla 30,1950'den, sterlin/TL de yüzde 0,5 primle 34,7930'dan satılıyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 26,7888'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla yüzde 0,5 artarak 26,9330'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 değer kazancıyla 30,1950'den, sterlin/TL de yüzde 0,5 primle 34,7930'dan satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda yatay bir seyirle 100,2 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi de yüzde 0,1 artışla 1,210 seviyesinde bulunuyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de devam eden bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçlarından alınan karışık sinyallerle yön arayışını sürdürdüğünü ifade ederek, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizi kararının yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi. TCMB'nin bugünkü kararına ilişkin politika metninden alınacak sinyallerin de önemine işaret eden analistler, karar sonrası piyasalarda oynaklığın artabileceğini belirtti. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceğini tahmin ediyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti kapsamında, Türkiye ile BAE arasında muhtelif alanlarda 13 belgenin imzalanıp kabul edildiği, anlaşmaların tutarının 50,7 milyar dolar olduğu bildirildi. Analistler, bugün yurt içinde ayrıca haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD ise ikinci el konut satışları ve Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 99 ve 100'ün destek, 101 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL yükselişini sürdürüyor! 26,93 seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika


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