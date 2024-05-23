Dolar/TL Yükselişle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Dolar/TL Yükselişle Başladı

Dolar/TL Yükselişle Başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 32,2230 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışının hemen üzerinde bulunuyor. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın tutanaklarının ardından faiz indirimi ihtimalinin düşmesiyle doların yükseldiğini belirtti. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek.

23.05.2024 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 32,2230 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın hemen altında 32,1899'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,2230'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 34,9860 ve sterlin/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 41,1120'den satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 104,9 seviyesinde bulunuyor.

Analistler ABD Merkez Bankası (Fed) son toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklarının, politika faizinin beklenenden daha uzun bir süre yüksek seviyelerde kalabileceğine işaret ettiğini belirterek, bugün yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildiğini söyledi.

Fed'in politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttuğu, 30 Nisan- 1 Mayıs'ta düzenlenen toplantısına ilişkin dün yayımladığı tutanaklar, son verilerin dezenflasyon sürecinin beklenenden daha uzun sürebileceğini gösterdiğini ve bazı banka yetkililerin gerekmesi halinde faiz oranlarını artırmaya açık olduğunu ortaya koydu.

Tutanaklarda, "Bazı yetkililer, enflasyona yönelik risklerin gerektirmesi halinde politikayı daha da sıkılaştırma isteğinden bahsetti." ifadesi kullanıldı.

Fed'in tutanakları yayımlanmasının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın eylül ayında faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 50'ye geriledi. Tutanaklar öncesinde söz konusu ihtimal yüzde 65 ile fiyatlanıyordu.

Öte yandan, ülkede dün açıklanan verilere göre, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,01'e inerek, üst üste üçüncü haftada düşüş kaydetti. Mortgage başvuruları ise geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 1,9 arttı.

ABD'de ikinci el konut satışları da nisanda yüzde 1,9 azalışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Ayrıca, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings dün küresel enflasyon oranlarının düştüğünü ancak hizmet sektörü fiyatlarındaki inatçı artışın bu düşüşleri aksattığını belirtti.

Yurt içinde ise bugün TCMB'nin faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), düşüş eğilimini sürdürerek 263,1 baz puan ile Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise dünya genelinde öncü PMI verileri ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 seviyelerinin destek, 105 ve 106'nın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Türkiye, Sterlin, Banka, Fed, Döviz, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yükselişle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:18 ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkartıldı ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkartıldı
09:52 Bakanlıktan kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni hamle Sosyal medya ihbar hattı devreye girdi Bakanlıktan kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni hamle! Sosyal medya ihbar hattı devreye girdi
09:32 Filistin’i resmen tanıyan Norveç’ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu’yu tutuklayacağız Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız
08:55 Cenaze töreninin 3. günü Reisi doğduğu kent olan Meşhed’de toprağa verilecek Cenaze töreninin 3. günü! Reisi doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek
08:14 Piyasaların gözü Merkez’in bugün açıklayacağı faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Piyasaların gözü Merkez'in bugün açıklayacağı faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
10:32 Dolar ve altın güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar ve altın güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:02 Dursun Özbek Ali Koç’u fena bombaladı: Yanına kalmayacak Dursun Özbek Ali Koç'u fena bombaladı: Yanına kalmayacak
09:44 Rize’de 1 kişinin öldüğü yol verme kavgası kamerada Rize'de 1 kişinin öldüğü yol verme kavgası kamerada
09:42 Bir aydır zatürre tedavisi gören Türkan Şoray’dan güzel haber geldi Bir aydır zatürre tedavisi gören Türkan Şoray'dan güzel haber geldi
09:34 Süper Lig devine müjde Borussia Dortmund, Nuri Şahin için yeşil ışığı yaktı Süper Lig devine müjde! Borussia Dortmund, Nuri Şahin için yeşil ışığı yaktı
09:10 Cannes’a damga vuran kıyafet Oyuncu Cate Blanchett, elbisesiyle Filistin’e destek verdi Cannes'a damga vuran kıyafet! Oyuncu Cate Blanchett, elbisesiyle Filistin'e destek verdi
08:44 Cezaevinden yönetiliyordu Kertenkele’nin çetesi çökertildi Cezaevinden yönetiliyordu! Kertenkele'nin çetesi çökertildi
08:09 Meksika’da devlet başkanı adayının mitinginde sahne çöktü: 9 ölü, 50 yaralı Meksika'da devlet başkanı adayının mitinginde sahne çöktü: 9 ölü, 50 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 10:47:30. #1.13#
SON DAKİKA: Dolar/TL Yükselişle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement