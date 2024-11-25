Dolar/TL Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar/TL Yükselişle Başladı

Dolar/TL, haftaya 34,5820 seviyesinden işlem görerek yükselişe geçti. Avro ve sterlin de arttı.

25.11.2024 11:17
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Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 34,5820 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 34,5200'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 34,5820'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 36,2130'dan, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kazanarak 43,5050'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,5 azalışla 107 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilimlerin gölgesinde karışık seyrederken, bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme ve Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanakları yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, Fed'in enflasyonla mücadelesinde yol haritasının netleşmemesi fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Bununla birlikte, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimle artan jeopolitik risklerin güç kazanmaya devam etmesi, savaşın gıda ve enerji başta olmak üzere sektörel yansımaları da enflasyonist baskıları canlı tutarak risk algısının yükselmesine neden oluyor.

Öte yandan, ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin yanı sıra Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) yarın yayımlayacağı 6-7 Kasım'daki toplantısının tutanaklarında Fed'in projeksiyonlarına yönelik ipuçları aranacak.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 53 ihtimalle gelecek ay 25 baz puan faiz indirimine gideceği, yüzde 47 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı tahmin ediliyor.

Analistler, bugün yurt dışında ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi, Almanya'da Ifo iş dünyası endeksi verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 106,5 seviyesinin destek, 107,5 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

Kaynak: AA

Sterlin, Ekonomi, Finans, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yükselişle Başladı - Son Dakika

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