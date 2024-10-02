Dolar/TL Yükselişte

Ekonomi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 34,2290 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 34,1978'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 34,2290'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 37,9200'den, sterlin/TL yatay seyirle 45,4910'dan satılıyor.

Dolar endeksi dün yüzde 0,5 artmasının ardından, şu sıralarda yatay seyirle 101,3 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'daki çatışmaların durumu ve dünya genelinde enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ilişkin soru işaretleri varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor.

Dün, İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e balistik füze saldırısı başlattığını duyurmuştu.

İsrail'in karşılık vereceğine yönelik tehditleri ve İran'ın karşılık verilmesi durumunda daha şiddetli tepki verileceğine ilişkin açıklamalarının ardından bölgede gerilim yüksek kalmaya devam ediyor.

Öte yandan, dün açıklanan verilere göre ABD'de JOLTS açık iş sayısı, ağustosta 8 milyon 40 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, söz konusu verinin iş gücü piyasasında beklentilerin üzerinde bir soğuma olabileceği endişelerini beslediğini belirterek, cuma günü açıklanacak istihdam verilerinin yatırımcıların odağında kalmayı sürdürdüğünü söyledi.

Günün geri kalanında, yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve ABD'de ADP Özel Sektör İstihdamı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 101 seviyesinin destek, 102 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını aktardı.