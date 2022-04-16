Dorçe Prefabrik, modern inşaat yöntemlerinin Türkiye'deki öncüsü olmayı sürdürüyor - Son Dakika
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Dorçe Prefabrik, modern inşaat yöntemlerinin Türkiye'deki öncüsü olmayı sürdürüyor

16.04.2022 09:23
Dorçe Prefabrik, modern inşaat yöntemlerinin Türkiye'deki öncüsü olmayı sürdürüyor

Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat, modern inşaat yöntemleri ile uygun maliyetli sürdürülebilir çözümler sunuyor.

Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat, modern inşaat yöntemleri ile uygun maliyetli sürdürülebilir çözümler sunuyor.

Dorçe Prefabrik'ten yapılan açıklamaya göre, projelerinde modern inşaat yöntemlerini benimseyen şirket, 40 yıldan aşkın deneyimi ile 50'den fazla ülkede anahtar teslim projeler tamamladı.

Tasarım, üretim ve inşaat faaliyetlerini baştan sona modern inşaat yöntemleriyle yürüten Dorçe Prefabrik, bir projenin tüm yaşam döngüsünü kendi ekibi ile kurum içinde yönetiyor.

Verilen bilgiye göre, günümüzün son teknolojik gelişmeleri ve sürdürülebilirlik konularında artan farkındalık, modern inşaat yöntemlerini gündemin üst sıralarına tekrar taşıdı.

İnşaat sektörü 21. yüzyılın ihtiyaçlarını karşılamak ve küresel çevre sorunlarına karşı önlem almak adına sürdürülebilirlik ve verimlilik kavramlarını masaya yatıracak şekilde diğer sanayi kollarıyla birlikte dönüşüm sürecine girdi.

MMC veya "Akıllı İnşaat" olarak da bilinen modern inşaat yöntemleri, geleneksel yapılara alternatif olarak seri üretim ve fabrika montajı gibi saha dışı inşaat tekniklerine odaklanan bir yaklaşım olarak biliniyor.

Üretimin kontrollü fabrika ortamına taşınması, başka bir deyişle, bilgisayar kontrollü saha dışı (off-site) imalat teknikleri ve yazılımlar ile planlama, tasarım, gelişen teknoloji ve yenilikçi malzemelerin bir araya getirilmesi artan verimlilik ve daha kısa sürede proje teslimi olarak açıklanan modern inşaat yöntemleri, tedarik zinciri ortaklarıyla iş birliği içinde çalışarak daha uygun fiyata yüksek kaliteli, güvenli ve sürdürülebilir çözümleri sunuyor.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, arz talep arasındaki uçurumu kapatmak ve devlet konut girişimlerinin gereksinimlerini karşılamak için konut sektöründe verimliliğin artırılması gerekiyor. Bu gerçeği gören bazı ülkeler inşaat sektörüyle günümüz teknolojisini bir araya getirmek için kolları sıvadı.

Dorçe Prefabrik, modern inşaat yöntemlerinin Türkiye'deki öncüsü olmayı sürdürüyor.

Dünya çapında, petrol ve doğal gaz, maden, savunma sanayi, sağlık sektörlerine, devlet makamlarına, uluslararası örgütlere ve kar amacı gütmeyen kurumlara birçok proje tamamlayan Dorçe, projelerinde çevre koruma değerlerine sahip çıkarak, gelecek nesillerin yararına yeşil bir dünya görüşü bilincinde çevresel değerleri göz önünde bulundurarak, sürdürülebilir çözümler sunuyor.

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Prefabrik, Fabrika, Türkiye, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dorçe Prefabrik, modern inşaat yöntemlerinin Türkiye'deki öncüsü olmayı sürdürüyor - Son Dakika


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