Dorçe Prefabrik, modüler çelik yapılarıyla sürdürülebilir gelecek sunuyor

Dorçe Prefabrik, çevre değerlerini ve doğal kaynakları bugün ve gelecek nesillerin yararına kullanarak sosyal-ekonomik gelişimin adil olacağı yeşil bir dünya görüşü bilincinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Şirket açıklamasına göre, inşaat sektörü, doğal kaynakların en çok kullanıldığı sektörler içerisinde yer alıyor. Yüksek enerji tüketiminin yanı sıra kullanılan ağır makine ve ekipmanların büyük ölçüde fosil yakıtlara dayanması bu oranların artmasına sebep oluyor.

Dorçe, sürdürülebilir bir dünya için proje sahalarındaki çevre koşullarını gözeterek, geri dönüştürülebilir ve yenilenebilir malzemeleri kullanarak, enerji tüketimi ve atık üretimini en aza indirerek, "karbon nötr" olma yolunda çalışmalarına devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeleri, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat karbon nötr politikası, döngüsel ekonominin etkisi ve dijitalleşme ile yaşanan teknolojik gelişmelerle, gelişmiş ülkelerdeki inşaat sektörü çelik prefabrik modüler yapılara evriliyor.

Dorçe Prefabrik, aldığı "ISO 14064 Karbon Ayak İzi Beyan Belgesi" ile dönüşümü somutlaştırıyor. Avrupa Birliği "2050'de İlk Karbon Nötr Kıta" olma hedefiyle hazırladığı Sınırda Karbon Uygulaması'nı geçen yıl 14 Temmuz'da onayladı. Paris İklim Anlaşması ve BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin devamında düzenlenen 26. BM İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) Karbon Emisyonu Azaltma ve Kontrol Derneği (Türkiye) ile katılan firma bu dönüşüme verdiği önemi ve kararlılığını bir kez daha göstermiş oldu.

Dorçe, sürdürebilirlik kavramını her açıdan ele alıyor. Firma, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeleri ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat hedeflerini benimseyen yapısıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Bu doğrultuda; Tasarımda Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) kullanımını, çevresel ayak izini düşürmeyi, sıfır atık politikasını, tamamen geri dönüştürülebilir üretim yapısını, çalışan merkezli organizasyon yapısını, dahil olduğu toplumun sosyal sorunlarına duyarlılığı, Türkiye ve iş yaptığı diğer ülkelerde, toplumsal kalkınmayı destekleyen katma değeri, Ar-Ge çalışmaları ve dijitalleşme ile gelişen teknoloji doğrultusunda akıllı modüler yapı projeler geliştirip değer yaratmayı benimsiyor.

Sürdürülebilir modüler çelik yapılarla esnek çözümler

4 bin kişilik Entegre İşçi Konaklama Tesisi olarak inşaatı başlayan "Pandemi hastanesine dönüştürülen İşçi Konaklama Kampları" projesi, Kovid-19 kaynaklı ortaya çıkan salgın koşullarına uyarlanarak karantina hastanesine dönüştürüldü. Mevcut durumda 4 bin yatak kapasiteli olan Umm Slal Covid-19 Karantina Hastanesi, ihtiyaç halinde 8 bin yatak kapasitesine yükseltilebiliyor. Kovid-19'a karşı Katar hükümetinin aldığı acil ve önleyici tedbirlerin bir parçası olarak; "Geri Dönüştürülebilir Prefabrik Hafif Çelik Yapı" metodunun kullanıldığı hastane binaları, 4 katlı olarak kısa sürede tamamlandı.

Firma, İran'ın Bam şehrinde yaşanan deprem sonrası depremzedelerin acil konaklama ihtiyaçlarını prefabrik modüler çözümlerle çok kısa bir sürede gidererek sahada hızlı mobilize olma avantajından yararlandı. Sökülüp yeniden kurulabilen ve kolaylıkla taşınabilen modüler konut üniteler daha sonrasında İran genelinde öğrenci yurtları olarak hizmet vermeye devam ediyor.