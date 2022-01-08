Üye Girişi
Dorçe Prefabrik, modüler çelik yapılarıyla sürdürülebilir gelecek sunuyor - Son Dakika

Dorçe Prefabrik, modüler çelik yapılarıyla sürdürülebilir gelecek sunuyor

08.01.2022 09:51
Dorçe Prefabrik, modüler çelik yapılarıyla sürdürülebilir gelecek sunuyor

Dorçe Prefabrik, çevre değerlerini ve doğal kaynakları bugün ve gelecek nesillerin yararına kullanarak sosyal-ekonomik gelişimin adil olacağı yeşil bir dünya görüşü bilincinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Dorçe Prefabrik, çevre değerlerini ve doğal kaynakları bugün ve gelecek nesillerin yararına kullanarak sosyal-ekonomik gelişimin adil olacağı yeşil bir dünya görüşü bilincinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Şirket açıklamasına göre, inşaat sektörü, doğal kaynakların en çok kullanıldığı sektörler içerisinde yer alıyor. Yüksek enerji tüketiminin yanı sıra kullanılan ağır makine ve ekipmanların büyük ölçüde fosil yakıtlara dayanması bu oranların artmasına sebep oluyor.

Dorçe, sürdürülebilir bir dünya için proje sahalarındaki çevre koşullarını gözeterek, geri dönüştürülebilir ve yenilenebilir malzemeleri kullanarak, enerji tüketimi ve atık üretimini en aza indirerek, "karbon nötr" olma yolunda çalışmalarına devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeleri, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat karbon nötr politikası, döngüsel ekonominin etkisi ve dijitalleşme ile yaşanan teknolojik gelişmelerle, gelişmiş ülkelerdeki inşaat sektörü çelik prefabrik modüler yapılara evriliyor.

Dorçe Prefabrik, aldığı "ISO 14064 Karbon Ayak İzi Beyan Belgesi" ile dönüşümü somutlaştırıyor. Avrupa Birliği "2050'de İlk Karbon Nötr Kıta" olma hedefiyle hazırladığı Sınırda Karbon Uygulaması'nı geçen yıl 14 Temmuz'da onayladı. Paris İklim Anlaşması ve BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin devamında düzenlenen 26. BM İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) Karbon Emisyonu Azaltma ve Kontrol Derneği (Türkiye) ile katılan firma bu dönüşüme verdiği önemi ve kararlılığını bir kez daha göstermiş oldu.

Dorçe, sürdürebilirlik kavramını her açıdan ele alıyor. Firma, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeleri ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat hedeflerini benimseyen yapısıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Bu doğrultuda; Tasarımda Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) kullanımını, çevresel ayak izini düşürmeyi, sıfır atık politikasını, tamamen geri dönüştürülebilir üretim yapısını, çalışan merkezli organizasyon yapısını, dahil olduğu toplumun sosyal sorunlarına duyarlılığı, Türkiye ve iş yaptığı diğer ülkelerde, toplumsal kalkınmayı destekleyen katma değeri, Ar-Ge çalışmaları ve dijitalleşme ile gelişen teknoloji doğrultusunda akıllı modüler yapı projeler geliştirip değer yaratmayı benimsiyor.

Sürdürülebilir modüler çelik yapılarla esnek çözümler

4 bin kişilik Entegre İşçi Konaklama Tesisi olarak inşaatı başlayan "Pandemi hastanesine dönüştürülen İşçi Konaklama Kampları" projesi, Kovid-19 kaynaklı ortaya çıkan salgın koşullarına uyarlanarak karantina hastanesine dönüştürüldü. Mevcut durumda 4 bin yatak kapasiteli olan Umm Slal Covid-19 Karantina Hastanesi, ihtiyaç halinde 8 bin yatak kapasitesine yükseltilebiliyor. Kovid-19'a karşı Katar hükümetinin aldığı acil ve önleyici tedbirlerin bir parçası olarak; "Geri Dönüştürülebilir Prefabrik Hafif Çelik Yapı" metodunun kullanıldığı hastane binaları, 4 katlı olarak kısa sürede tamamlandı.

Firma, İran'ın Bam şehrinde yaşanan deprem sonrası depremzedelerin acil konaklama ihtiyaçlarını prefabrik modüler çözümlerle çok kısa bir sürede gidererek sahada hızlı mobilize olma avantajından yararlandı. Sökülüp yeniden kurulabilen ve kolaylıkla taşınabilen modüler konut üniteler daha sonrasında İran genelinde öğrenci yurtları olarak hizmet vermeye devam ediyor.

YORUMLAR
500

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Prefabrik, Karbon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dorçe Prefabrik, modüler çelik yapılarıyla sürdürülebilir gelecek sunuyor - Son Dakika Ekonomi


Mikrofonu açık kaldı ve AK Partili ismin sözlerini herkes duydu: Neyin, ne olacağı bilinmiyor Mikrofonu açık kaldı ve AK Partili ismin sözlerini herkes duydu: Neyin, ne olacağı bilinmiyor         
09:55
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
Elinde sigarayla uykuya daldı, çıkan yangında yaşamını yitirdi Elinde sigarayla uykuya daldı, çıkan yangında yaşamını yitirdi         
07:52
70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?         
17:14
Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor         
16:36
Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi         
15:54
Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı         
15:28
Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı         
14:36
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi         
13:20
Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi         
12:27
Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi         
12:13
Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var         
11:38
Prof. Dr. Pelin Kartal'dan Omicron'la ilgili yeni belirti açıklaması: Diz, dirsek ve ayakta kaşıntı, deride kabarıklık Prof. Dr. Pelin Kartal'dan Omicron'la ilgili yeni belirti açıklaması: Diz, dirsek ve ayakta kaşıntı, deride kabarıklık         
11:23
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Beşiktaş'ta Alman hocayla görüşmeler son aşamaya geldi Beşiktaş'ta Alman hocayla görüşmeler son aşamaya geldi         
11:14
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44

Son Dakika Haberleri
09:55 Mikrofonu açık kaldı ve AK Partili ismin sözlerini herkes duydu: Neyin, ne olacağı bilinmiyor
09:35 Kazakistan'da sular durulmuyor! Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Masimov gözaltına alındı
09:34 Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim
09:31 ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Pompeo 6 ayda 40 kiloyu nasıl verdi?
09:22 Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı
09:20 Tatilcilere kötü haber! Yazlık fiyatları yüzde 40 arttı, yazın iki katı olacak!
09:06 Doğalgazda kademeli tarife! Hangi bölge, ne kadar fatura ödeyecek?
08:59 Kazakistan'da Rus askerlerine komutanlık eden Serdyukov ile dikkat çeken detay! Kritik bölgelerde rol oynamış
08:49 3600 ek gösterge ne zaman değişecek? Memurların merakla beklediği ay!
08:42 Buse Varol'a soruldu: Kocadan zengin olmak nasıl bir şey? Bakın ne yanıt verdi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 10:00:21. #1.11#
SON DAKİKA: Dorçe Prefabrik, modüler çelik yapılarıyla sürdürülebilir gelecek sunuyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement