Dörtlü karışım yem bitkisinden üstün verim alındı - Son Dakika
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Dörtlü karışım yem bitkisinden üstün verim alındı

22.06.2022 18:15
Dörtlü karışım yem bitkisinden üstün verim alındı

Malatya'da deneme amaçlı bir üreticinin tarlasına dörtlü karışım yem bitkisi ekilerek, üstün verim alındı.

Malatya'da deneme amaçlı bir üreticinin tarlasına dörtlü karışım yem bitkisi ekilerek, üstün verim alındı. Böylece Malatya'da ikinci ürüne imkan sağlanıyor.

"Sürdürülebilir Hayvancılık İçin Yem Bitkimi Üretiyorum" projesi çerçevesinde Malatya'da yem bitkileri açığını gidermek için Battalgazi ilçesi Bahçelievler mahallesinde üretici Ahmet Zengin'e ait arazide Yem Bezelyesi, Macar Fiği, Buğday ve Tritikale'den oluşan dörtlü karışım yem bitkisi hasadı yapıldı. Konu ile ilgili olarak bilgi veren Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, üretimin önemine temas etti. Macit, "İlimizde bitkisel üretimin yanında meyvecilik, su ürünleri ve hayvan yetiştiriciliğiyle ilgili büyükbaş yetiştiriciliği yaygın olarak yapılmaktadır. İlimizdeki yem bitkilerinin açığını gidermek için hayvan beslenmesinde de süt veriminde büyük artışlar sağlayan dörtlü karışım yem bitkileri tohumları dağıttık. 2021 yılı güz döneminde 92 ton tohum dağıttık. 4 bin 600 dekarlık alanda ekiliş yapıldı. İçindeki karışımdan dolayı yem bezelyesi, macarfiği, buğday, tritikale karışımından dolayı süt verimliliği hayvan beslenmesinde önemli bir besin kaynağı. Bu dörtlü karışımı eken çiftçilerimiz kesif yem dediğimiz fabrikada üretilen yem miktarını düşürüyor. Bunu hem kaba yem olarak hem de süt verimliliğini arttıracak yem olarak tüketiliyor. Bu önemli bir besin olması yanında ilimiz şartlarında en erken hasat edilen tarla ürünlerinden bir tanesi. Erken hasat edildiği için özellikle mayıs ayının son haftası ve haziranın ilk haftasında hasat edildiğinden dolayı ilimizde ikinci ürüne imkan sağlıyor. Bu ürünü kaldıran çiftçimiz yerine yine slajlık mısır gibi 2.ürün alıyor. Tarlayı ikinci defa kullanmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Macit, " Malatya'daki tarım alanlarını genişletemediğimiz için alanlardan daha fazla faydalanmamız açısından iki ürün olarak araziyi iki katına çıkartma anlamında önemli bir ürünümüz. Önümüzdeki süreçte de bu projemiz devam edecek. Çiftçilerimiz buna alıştıktan sonra kendi imkanlarıyla buna yönelecek. Daha önce Malatya'da ek ürün olan macar fiği gibi yem bitkileri ekiliyordu. Onun verimi bunlara göre düşük oluyordu. Bunda ise bir dönümden yaklaşık 1 ton 300 kilogram civarında kuru yem elde ediyoruz. Daha sonra bu ürünlerden kurutup hayvan beslemesinde kullanıyoruz. Bunu slaj olarak değerlendirip kullanmayı planlıyoruz. Önümüzdeki süreçte demonstrasyon çalışmaları neticesinde bazı ekilen alanları slaja dönüştüreceğiz. Demonstrasyon amaçlı yaptığımız bu çalışmalar çiftçiler tarafından kabul gördükten sonra kendi imkanlarıyla ekecekler" dedi.

Üretici Ahmet Zengin de, "Biz besiciyiz, bu dörtlü karışım ürünümüzden memnunuz. 1 ton 200 kilogram civarında ürün kaldırıyoruz. Hayvanlarımıza yediriyoruz. Bunun yerine de erkenci olduğu için mısır ekiyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Bahçelievler, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dörtlü karışım yem bitkisinden üstün verim alındı - Son Dakika

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