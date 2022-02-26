DPÜ'de "Arıların sesi ol" isimli konferans - Son Dakika
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DPÜ'de "Arıların sesi ol" isimli konferans

26.02.2022 11:46
DPÜ'de "Arıların sesi ol" isimli konferans

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi akademisyenlerinden Sema Çetinkaya'nın konuşmacı olduğu "Arıların sesi ol" isimli konferansa ev sahipliği yaptı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi akademisyenlerinden Sema Çetinkaya'nın konuşmacı olduğu "Arıların sesi ol" isimli konferansa ev sahipliği yaptı.

Eğitim Fakültesindeki Mavi Salon'da düzenlenen ve Fen Edebiyat Fakültesinin Biyokimya bölümünde görev yapan Öğretim Görevlisi Sema Çetinkaya'nın konuşmacı olduğu konferansa Fakülte Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Arıların yaşamı, doğaya ve insan yaşamına katkıları, dünyanın çeşitli ülkelerinde yürütülen arıcılık etkinlikleri ve sorunları ile arılar üzerine bilimsel çalışmaların aktarıldığı konferans, katılımcılar tarafından büyük ilgiyle izlendi.

Konferansın son bölümüne katılan Rektör Kazım Uysal, katılımcılara hitaben kısa bir konuşma yaptı. Rektör Uysal, Sema Çetinkaya'ya ve etkinliğe ev sahipliği yapan Eğitim Fakültesi yönetici ve çalışanlarına teşekkür etti. - KÜTAHYA

DPÜ'de Arıların sesi ol isimli konferans
DPÜ'de Arıların sesi ol isimli konferans
DPÜ'de Arıların sesi ol isimli konferans
DPÜ'de Arıların sesi ol isimli konferans

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Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Edebiyat, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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