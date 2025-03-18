DSO Başkanı Kasapoğlu; "Çanakkale, sadece bir savaşın kazanıldığı yer değil, bir milletin yeniden doğuşunun simgesidir" - Son Dakika
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Ekonomi

DSO Başkanı Kasapoğlu; "Çanakkale, sadece bir savaşın kazanıldığı yer değil, bir milletin yeniden doğuşunun simgesidir"

DSO Başkanı Kasapoğlu; "Çanakkale, sadece bir savaşın kazanıldığı yer değil, bir milletin yeniden doğuşunun simgesidir"

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, 18 Mart mesajında; "Çanakkale, sadece bir savaşın kazanıldığı yer değil, aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşunun, vatan sevgisinin, inancın ve kahramanlığın simgesidir" dedi.

18.03.2025 10:01
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Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, 18 Mart mesajında; " Çanakkale, sadece bir savaşın kazanıldığı yer değil, aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşunun, vatan sevgisinin, inancın ve kahramanlığın simgesidir" dedi.

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı. Başkan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Çanakkale, sadece bir savaşın kazanıldığı yer değil, aynı zamanda Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde, vatan sevgisiyle neleri başarabileceğinin de en büyük kanıtıdır. O gün, genç yaşlı, kadın erkek demeden tüm milletimiz, vatanını korumak için tek yürek olmuş, düşmana karşı eşsiz bir direniş göstermiştir. Bugün, tarihimizin en şanlı zaferlerinden biri olan Çanakkale Zaferi'nin 110. yıldönümünü büyük bir gurur ve minnetle idrak ediyoruz. 18 Mart 1915, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin onuru için canlarını feda eden kahramanlarımızın yazdığı destanın adıdır. Çanakkale, sadece bir savaşın kazanıldığı yer değil, aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşunun, vatan sevgisinin, inancın ve kahramanlığın simgesidir. Unutmayalım ki, gerçek zafer, sadece savaş meydanlarında kazanılmaz. Gerçek zafer, tarihine sahip çıkanların, geçmişinden ders çıkaranların, geleceğe umutla bakanlarındır. Bu mukaddes emanetin bilinciyle, ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sözlerime son verirken, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi DSO Başkanı Kasapoğlu; 'Çanakkale, sadece bir savaşın kazanıldığı yer değil, bir milletin yeniden doğuşunun simgesidir' - Son Dakika

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