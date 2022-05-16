DTO bayrağı devraldı - Son Dakika

Denizli İş Adamları Tüccarlar ve Sanayiciler Platformu'nda dönem sözcülüğü devir teslim töreni yapıldı. Denizli Platformu'nun yeni Dönem Sözcüsü Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan oldu.

Denizli İş Adamları Tüccarlar ve Sanayiciler Platformu'nun dönem sözcülüğü devir teslim töreni Denizli Ticaret Odası başkanlık makamında yapıldı. DSO Başkanı Av. Müjdat Keçeci, sözcülük görevini DTO Başkanı Uğur Erdoğan'a devretti.

Denizli Platformu'nun yeni Dönem Sözcüsü Başkan Erdoğan, tören sonrasında "Müjdat Bey'e, bugüne kadar yürüttüğü görevi ve çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. Devraldığımız dönem sözcülüğümüzde daha önceki dönemlerde de olduğu gibi Denizli'mizin sektörlerini ve taleplerini ele alıp hep beraber birlik ve beraberlik içinde hareket ederek yine el birliğiyle çalışacağız. Platformumuzu daha verimli hale getirecek yeni bir anlayışla yol almayı düşündüğümüz yeni dönemimiz, hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

DSO Başkanı Müjdat Keçeci ise "Bir yılı aşkın bir süreden beridir yürütmekte olduğum Platform Sözcülüğü'nü bugün itibarıyla Ticaret Odası Başkanımız arkadaşım Uğur Erdoğan'a devretmiş bulunuyorum. Bu süre zarfında, sözcülüğüm süresince platform üyelerine gösterdikleri yakın ilgi ve yakınlığa ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Görevi devrettiğim Başkanımız Uğur Erdoğan'a ise sonsuz başarılar diliyorum. Bundan sonra ben de platformun bir üyesi olarak sorunların çözümünde yine aynı hassasiyetle Denizli için üzerime düşeni yapacağım" dedi.

26 üyeli Denizli İş Adamları Tüccarlar ve Sanayiciler Platformu, Denizli iş dünyasını ve sivil toplumculuğunu temsil eden kuruluşların çatısını oluşturuyor.

Öte yandan, Başkan Erdoğan ve ekibi, M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında yurt genelinde internet bağlantısı üzerinden gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 78'inci genel kuruluna katıldı. Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "Ülkemiz, milletimiz, Denizli'miz, hemşehrilerimiz, sektörlerimiz ve üyelerimiz için varız; her zaman görevimizin başındayız. Genel kurulumuz ve alınan kararlar, hayırlı ve uğurlu olsun. Sorunsuz ve başarılı organizasyon için, TOBB Başkanımız Hisarcıklıoğlu ile ekibini kutluyorum" dedi. - DENİZLİ