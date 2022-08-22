Dünyaca ünlü Kraliçe İnciri'nde aracı oyunu - Son Dakika
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Dünyaca ünlü Kraliçe İnciri'nde aracı oyunu

22.08.2022 15:45
Dünyaca ünlü Kraliçe İnciri'nde aracı oyunu

Dünya'da sadece Bursa'nın 40 köyünde yetişip Avrupa'ya ihraç edilen siyah incir bu yıl dalında kaldı.

Dünya'da sadece Bursa'nın 40 köyünde yetişip Avrupa'ya ihraç edilen siyah incir bu yıl dalında kaldı. Ürünlerini satacak yer bulamayan ve ihracatta aracılık yapan tüccarın insafına bırakılan üreticiler; Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım Şirketi bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden destek bekliyor.

Bursa siyah incirini Avrupa'ya ihracatını aracı firmalar gerçekleştiriyor. Firmalar her yıl ürünün başlangıcında sezonu yüksek fiyattan açarken; ürün bollaşınca fiyatları aşağı doğru çekiyor. Nadir meyve olduğu için yurt dışındaki marketlerde taneyle satılan siyah incir bu yıl kilogram fiyatı 25 liradan açılsa da birkaç gün içinde fiyatı 10 liraya düştü.

Geçen yıl 27 liradan sezonu açan firmalar; ürünü ortalama 17 liradan satın aldı. Bu yıl ise 25 liradan açılan sezon, çok kısa sürede 10 liraya düştü. İhracatçı firmalar ürüne kota koyarak kısıtlı ürün alımına gitti. Siyah incir bu yıl ucuz alınmasına rağmen çiftçiler dalında bırakmayıp topladılar.

Geçtiğimiz yıllarda Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş şirketi vasıtasıyla ürünlerini yurt dışına satmaya başlamış üretici de iyi fiyatla ürününü satmıştı. Bu yıl piyasanın sadece aracı firmaların eline kalmasıyla birlikte tüccarlar istedikleri fiyat politikasını uygulamaya başladı. Üreticiler Avrupa'da büyük talep gören ve tanesi 1 Sterlin'den satılan ürünün kendilerinden bu kadar ucuz fiyatla alınmasına isyan etti. Üreticiler bakanlık ya da büyükşehir desteğiyle bir kooperatif kurulup ürünün bu şekilde ihraç edilmesini istiyor.

Osmangazi Aksungur Köyünde incir bahçesinde açıklama yapan Aksungur Köyü Kooperatif Başkanı Sinan Kaya, "Siyah incir dünyada sadece Bursa'nın 40 köyünde yetişiyor. Çok nadir bir meyve. Avrupa'dan çok talep görüyor. Ama bu yıl sezon üretici açısından çok kötü geçiyor. Geçtiğimiz yıl 27 liradan alımına başlanan incir bu yıl 25 liradan alınmaya başlandı ve daha sezonun başında fiyatı 10 liraya düşürdüler, ayrıca kota koyarak ürün almamaya başladılar. Bazı köylerde hiç alım yok. Üretici ürününü verecek yer bulamıyor. Biz üreticiler olarak artık nadir olan bu kıymetli meyveyi bir kooperatif kurulup onun vasıtasıyla satılmasını istiyoruz. Bu konuda yetkili birimlerden yardım bekliyoruz. Geçen yıl ile bu yıl arasında üreticinin maliyetleri 2-3 kat arttı ama bu yıl ürün daha ucuz alınıyor. Biz üreticiler olarak bu duruma çözüm bekliyoruz" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünyaca ünlü Kraliçe İnciri'nde aracı oyunu - Son Dakika

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