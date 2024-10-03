Dünya Yatırımcı Haftası Türkiye'de - Son Dakika
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Ekonomi

Dünya Yatırımcı Haftası Türkiye'de

Yatırımcı Haftası, 7-8 Ekim'de Türkiye'de paneller ve etkinliklerle kutlanacak.

03.10.2024 15:19
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Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonu (IOSCO) tarafından organize edilen Dünya Yatırımcı Haftası, bu yıl Türkiye'de 7-8 Ekim'de düzenlenecek bir dizi panel ve etkinlikle kutlanacak.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nden (TSPB) yapılan açıklamaya göre, IOSCO tarafından yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla desteklenen ve aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 100'den fazla ülkede ekim ayı içinde kutlanan Dünya Yatırımcı Haftası, Türkiye'de TSPB tarafından 7-8 Ekim'de hayata geçirilecek.

Yatırımcı haftası, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ ve TSPB işbirliğinde 7 Ekim'de Borsa İstanbul'da yapılacak gong töreniyle başlayacak.

İki gün boyunca çevrim içi platform üzerinden devam edecek etkinlikte, bireysel ve kurumsal yatırımcılar ile üniversite öğrencileri ve reel sektör şirketlerine yönelik 10 panel düzenlenecek. Tüm panellerin çevrim içi olarak gerçekleştirileceği haftada, 10 panelde 50 konu uzmanı panelist yer alacak.

Paneller, "Değer Yatırımcılığı", "Sürdürülebilir ve Yeşil Finansman Araçlarının İhracı", "Finansal Özgürlük", "Yapay Zeka ile Yatırım Stratejisi", "Hangi Yatırım Aracına Ne Zaman Yatırım Yapılmalı", "BES'in Dijital Yüzü", "Yeni Sürdürülebilirlik Borçlanma Araçları", "Bilinçli Yatırımcı", "Tematik Yatırım Fonları", "Yatırım Yaparken Temel Analiz mi Teknik Analiz mi" gibi başlıklar altında düzenlenecek.

Katılımın ücretsiz olduğu panelleri izlemek için www.dunyayatirimcihaftasi.org.tr web sitesinden kayıt yapılması yeterli olacak.

"Önceliğimiz finansal okuryazarlığın artırılması"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz, Birlik olarak "finansal okuryazarlığın artırılması" ve "yatırımcıların bilgilendirilmesi" konularına önem verdiklerini belirterek, Dünya Yatırımcı Haftası'nı da bu amaçla 8 yıldır aralıksız sürdürdüklerini bildirdi.

Sermaye piyasalarındaki ürün ve hizmet yelpazesinin genişlemesine paralel olarak, yatırımcıların karşılaştıkları fırsat ve risklerin kapsamının genişlediğini kaydeden Karagöz, şu açıklamalarda bulundu:

"Böyle bir ortamda yatırımcıların yatırım araçlarına ilişkin sağlıklı, doğru bilgiye ulaşmalarının önemi de artıyor. Finansal okuryazarlık olarak adlandırdığımız farkındalığın gelişmesinin yolu ise eğitimden geçiyor. Küresel düzeyde yapılan birçok çalışma finansal okuryazarlık seviyesi yüksek toplumların daha fazla tasarruf etme eğiliminde olduklarını ortaya koyuyor. Bu nedenledir ki finansal okuryazarlığı, bireylerin mali durumlarını etkili bir şekilde yönetmelerine, yaşam kalitelerini artırmalarına, geleceklerini daha iyi kurmalarında rol oynadığı gibi toplumsal anlamda da ekonomik istikrar ve sosyal refah için kritik bir faktör olarak görüyoruz."

"Sermaye piyasalarına yatırımcı ilgisi katlanarak artıyor"

Pamir Karagöz, sermaye piyasalarında bilinçli ve doğru yatırımın yolunun "finansal okuryazarlıktan geçtiğinin" altını çizerek, son yıllarda sermaye piyasalarına yatırımcı ilgisinin katlanarak arttığını vurguladı.

Karagöz, "Eylül sonu itibarıyla yatırımcı sayısı 7,2 milyon seviyesinde gerçekleşti. Bireysel pay senedi yatırımcılarının yüzde 38,5'i 34 yaş altı gençlerden oluşuyor. Pandemi öncesi, yani 2019 yılı sonundan itibaren baktığımızda yerli bireysel yatırımcı sayısındaki yaklaşık 6,2 milyon kişilik artışın 2,6 milyonu 34 yaş altı gençlerden oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Karagöz'den yatırımcılara tavsiyeler

TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Karagöz, yerli bireysel yatırımcılara tavsiyelerini paylaşarak, "Piyasa koşullarını değerlendirerek yatırımlarını yönlendirme konusunda yeterli bilgi ve tecrübe sahibi olmayan yatırımcılarımızın, yatırım kararlarını profesyonel kişilerin yardımıyla almalarını öneriyoruz. Hatta sermaye piyasası ile ilk tanışmanın öncelikle yatırım fonları aracılığıyla olması daha doğru bir yöntem olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Pay senetlerine doğrudan yatırım yapacaklara seslenen Karagöz, "Yatırımcılarımızın kulaktan dolma bilgiler, sosyal medyadan yönlendirmeler, tüyo ve duyumlarla hareket etmemeleri gerekiyor. Yatırım yaparken şunlara dikkat edilmesini öneririm. Getiri beklentilerinize, risk toleransınıza ve yatırım vadenize uygun olan yatırım araçlarını tercih edin." uyarısında bulundu.

Sermaye piyasalarında deneyimi olmayanların yatırım fonları aracılığıyla yatırım yapması tavsiyesinde bulunan Karagöz, "Yatırım yaparken SPK yatırım danışmanlığı yetki belgesi olan yatırım kuruluşlarında çalışan lisanslı uzmanlardan tavsiye alın. Yatırım kararlarınızı eş, dost ve sosyal medya tavsiyesi ile yapmayın. Birikimlerinizi risk ve getiri beklentilerinize uygun yatırım araçlarından oluşan bir sepete yatırın." ifadelerini kullandı.

"Sosyal medya fenomenlerinden uzak durun"

Pamir Karagöz, yatırımcıların sosyal medya mecraları ile Whatsapp ve Telegram gibi uygulamalarda oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden doğru ve güvenilir bilgiye ulaşamayacağının altını çizdi.

Karagöz, "Yatırım fırsatlarını sosyal medya mecraları ile Whatsapp ve Telegram gibi gruplarda aramayın. Dolandırıcılık ile karşı karşıya olabilirsiniz." tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Dünya Yatırımcı Haftası Türkiye'de - Son Dakika

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