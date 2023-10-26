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Dünyaca Ünlü Bitlis karakovan balının hasadı başladı! Kilosu bin liradan satılıyor - Son Dakika

Dünyaca Ünlü Bitlis karakovan balının hasadı başladı! Kilosu bin liradan satılıyor

Son Güncelleme: 26.10.2023 11:49

Bitlis'in yüksek rakımlı bölgelerinde üretilen 'Altın Bal' ödüllü karakovan balının hasadı başladı. Kilosu 800-1000 liradan satışa sunulan bu bal, hem Bitlis hem de Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurt dışından talep görüyor. Bitlis balı, dünya birincisi seçilerek prestijli bir bal yarışmasında büyük başarı elde etmişti. Üreticiler, taleplerin artmasıyla birlikte ihracata başlamayı planlıyor.

Bitlis'in yüksek rakımlı bölgelerinde kurulan kovanlarda üretilen 'Altın Bal' ödülüne sahip dünyaca ünlü karakovan balının hasadına başlandı. Türkiye'de en geç hasat yapılan illerin başından gelen Bitlis'te balın kalitesi bilimsel olarak öne çıkarıyor. Kilogramı 800-1000 liradan satışa sunulan karakovan balına Bitlis ve Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra yurt dışından da taleplerin olması üreticileri sevindiriyor.

Dünyaca ünlü Bitlis karakovan balının hasadına başlandı

KENT EKONOMİSİNE KATKISI BÜYÜK

Bitlis'in yüksek rakımlı yaylalarına bırakılan ve arıların binlerce bitki özünden ürettiği organik karakovan balı, birçok kesim tarafından da tercih ediliyor. İlkbaharda zengin floraya sahip yüksek kesimlerindeki yayla ve dağlara bırakılan kovanlarda üretilen organik karakovan balı ilin ekonomisine de büyük katkı sağlıyor.

Dünyaca ünlü Bitlis karakovan balının hasadına başlandı

DÜNYA BİRİNCİLİĞİ BULUNUYOR

Bitlis balı, dünyanın en prestijli bal yarışmalarından olan London International Honey Competıtıons (Londra Uluslararası Bal Yarışmaları) çerçevesinde bütün testleri başarı ile geçerek dünya birinciliği elde etmişti. Yaklaşık 130 ülkeden 153 arıcının katıldığı bu değerlendirmede 28 kategoride Bitlis balının dünya birincisi seçilmesi, kentteki arıcılara büyük mutluluk yaşatmıştı.

Dünyaca ünlü Bitlis karakovan balının hasadına başlandı

"YURT DIŞINDAN OLDUKÇA FAZLA TALEP GELMEKTE"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bitlisli balcı Serdar Nevzat Ersan, dünyaca ünlü karakovan balının hasadına başladıklarını söyledi. Ersan, "Geleneksel üretim modelimiz olan kil ve gübre karışımı kovanlarımızdan elde ettiğimiz karakovan ballarımızın hasadına başlamış bulunmaktayız. Bu ballarımızın hasadını ekim ve kasım aylarında, yani havaların tam anlamıyla soğumaya başladığı vakit yapıyoruz. Bu ballarımızı organik tarım yönetmeliğine göre üretmekteyiz. Geçen yıl Londra'da 'altın bal' ödülü almış olan balımız burada üretildi. İlimiz floral kaynaklar bakımından oldukça zengin. Yaklaşık 1200 çeşit endemik bitki türüne sahip olan ilimizde ballarımızı üretmekteyiz. Londra'daki yarışma neticesinde yurt dışından oldukça fazla talep gelmektedir. Bu ödülden sonra taleplerin artışı doğrultusunda bizde tesislerimizde ürünlerimizi paketleyip ihracatlarımıza başlayacağız" dedi.

Dünyaca ünlü Bitlis karakovan balının hasadına başlandı
Kaynak: İHA

Türkiye, Bitlis, Londra, Dünya, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünyaca Ünlü Bitlis karakovan balının hasadı başladı! Kilosu bin liradan satılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünyaca Ünlü Bitlis karakovan balının hasadı başladı! Kilosu bin liradan satılıyor - Son Dakika
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