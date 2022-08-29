Dünyanın en büyük tarım işletmesinde ayçiçeği hasadı devam ediyor - Son Dakika
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Dünyanın en büyük tarım işletmesinde ayçiçeği hasadı devam ediyor

29.08.2022 10:35
Dünyanın en büyük tarım işletmesinde ayçiçeği hasadı devam ediyor

Dünyanın en büyük tarım işletmesi olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde (TİGEM) ayçiçeği hasadı yapılıyor Onlarca biçerdöverin gerçekleştirdiği ayçiçeği hasadı havadan görüntülendi.

Dünyanın en büyük tarım işletmesi olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde (TİGEM) ayçiçeği hasadı yapılıyor Onlarca biçerdöverin gerçekleştirdiği ayçiçeği hasadı havadan görüntülendi.

Şanlıurfa'da yaklaşık 636 bin dekar alanı kapsayan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde ayçiçeği hasadı tüm hızıyla devam ediyor. İşletmedeki 64 bin 400 dekar alanda martın ilk haftası ayçiçeği ekimi gerçekleştirildi. Olgunlaşan ayçiçeği, Ağustosun ikinci haftasında hasat edilmeye başlandı. Onlarca biçerdöver, yan yana dizilerek Türkiye'nin yemeklik yağ ihtiyacının bir kısmını karşılayacak olan ayçiçeğinin hasadını yaptı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlaya giren biçerdöverlerin hasadı havadan da görüntülendi.

Toplam 16 bin ton verim bekleniyor

TİGEM'de ziraat mühendisi olarak görev yapan Abdulkadir Taner, toplam 64 bin 400 dekar alanda hasadın devam ettiğini belirterek, "Dünyanın tek parça şeklinde yönetilen en büyük çiftliği konumunda olan Ceylanpınar Tarım İşletmesinde Mart ayının ilk haftasında ekimini yaptığımız yağlık ayçiçeği hasat dönemi gelmiş bulunuyor. 8 Ağustos 2022 tarihinde hasadına başladığımız yağlık ayçiçeği Ceylanpınar genelinde 64 bin 400 dekar, şu anda bulunmuş olduğumuz Gümüşsuyu Tarım İşletmesinde 16 bin 300 dekarlık alanda hasadımızı yapıyoruz. Yaklaşık olarak 16 bin ton verim bekliyoruz" dedi.

Türkiye'nin yemeklik yağ ihtiyacının büyük kısmını karşılıyor

Ayçiçeği üretiminin bundan sonra artarak devam edeceğini söyleyen Taner, "Yağlık ayçiçeği üretimimiz çiftliğimize hem münavebe açısından hem de toprak kalitesini iyileştirme açısından çok önemlidir. Aynı zamanda ülkemizin ayçiçeği yağı açığını da önemli ölçüde azaltmaktadır, pozitif yönde katkı sağlamaktadır. Üretimimiz bundan sonra da katlanarak devam edecektir" diye konuştu.

Dünyanın tek parça halinde yönetilen en büyük çiftliği olan TİGEM'de hayvancılığın yanı sıra aralarında arpa, buğday, mercimek, mısır, fıstık, fiğ, yulafın da olduğu bir çok ürün de yetiştiriliyor. Yetiştirilen ürünler bölgenin yanı sıra ülke ekonomisine de büyük katkı sunarak tarım ürünü ihtiyacını da karşılıyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünyanın en büyük tarım işletmesinde ayçiçeği hasadı devam ediyor - Son Dakika

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