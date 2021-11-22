Üye Girişi
Dünyaya gemi tasarlayan Türkler - Son Dakika

Dünyaya gemi tasarlayan Türkler

22.11.2021 12:02
Dünyaya gemi tasarlayan Türkler

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Denizcilik Fakültesi tarafından düzenlenen 'Kariyer Günleri'nde SEFT Genel Müdürü Semih Zorlu, sektördeki gelişmeler ve kariyer fırsatları hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Denizcilik Fakültesi tarafından düzenlenen 'Kariyer Günleri'nde SEFT Genel Müdürü Semih Zorlu, sektördeki gelişmeler ve kariyer fırsatları hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Firmanın 2001 yılında kurulduğunu ve 2008 yılına kadar farklı tip tanker, yat, kuru yük, balıkçı gemileri tasarlayıp ürettiklerini aktaran Semih Zorlu, "2008 yılından itibaren savunma sanayii için neler yapılabilir sorusu bizi ulusal ve uluslararası pek çok ihaleye katılmaya itti. Bu sürecin ardından 2009 yılında Avrupa Birliği'nin desteği ile Romanya'nın nehirlerden oluşan sınırlarında karakol görevini görecek 5 adet nehir tipi hızlı karakol botlarını ürettik. Bu botlar SEFT Gemi Tasarım olarak tasarladığımız ilk savunma sanayii ürünümüz oldu." dedi.

Ticari ve askeri alanda bir çok proje üzerinde çalıştıklarını belirten Semih Zorlu, "2010 yılında yürütmeye başladığımız denizaltı kurtarma gemisi ve kurtarma ve yedekleme gemilerinin tasarımı dahil olmak üzere bütün tasarım süreçlerini yürütmeye başladık. Denizaltı kurtarma ana gemisi ve kurtarma ve yedekleme gemileri projesi, pek çok ilki barındıran bir proje. Denizaltı kurtarma operasyonları için dünya üzerinde iki büyük konsept var, biri NATO (NSRS) ve diğeri de US Navy (SRDRS) konseptleri. Bu konseptlerin ikisinin birden icra edilebileceği dünya üzerindeki tek gemi. 600 metre derinliğe kadar ventilasyon kabiliyeti, içinde yaklaşık 14mW enerji üretildiği ve dağıtımının gerçekleştirildiği, dinamik konumlandırma, yara alan/kaza yapan denizaltının tespiti gibi pek çok operasyonu içinde barındıran ve bir örneğinin olmadığı böylesine zor bir geminin tasarım süreci hakikaten pek çok zorluğu barındırıyordu. Bizim açımızdan şirketimizin büyümesini hızlandıran önemli bir proje olduğu kadar, böylesine farklı tipteki teknolojilerin Türk mühendisler tarafından gerçekleştirilmiş olması bizim için gurur verici" diye konuştu.

Sismik araştırma gemileri, sar 33 sınıfı sahil botları, Tayland Kraliyet Donanması için tasarlanan askeri denizde ikmal tankeri, MTA Oruç Reis araştırma gemisi, Alemdar denizaltı kurtarma ana gemisi gibi önemli projeleri gerçekleştiren firma dünyanın en büyük powershipi olan Karadeniz powership ile dünyanın en büyük yüzer enerji santraline de imzasını attı. Yüzer enerji santralleri olan powershipler ile kara santralinin kurulması için şartların kısıtlı olduğu bölgelerde savaş ve afet durumlarında acil enerji tedarik edilebiliyor.

Türkiye'nin milli araştırma altyapısına sahip olmasını önemsediklerini dile getiren Zorlu, "Sadece askeri gemilerle nöbet tutarak denizlere sahip çıkamazsınız. Kendinize ait bir araştırma geminiz olmalı. Farkı ülkelere ait araştırma gemilerinin günlük kiralama bedeli 30 bin Euro ve bu gemiler günlük 20 ton yakıt tüketiyor. Bu maliyetlerin yanında bir de ilgili ülkenin gemiyi keyfi olarak geri çekmesi, toplanan dataları da paylaşmaması gibi mahzurlu durumlar ortaya çıkabiliyor. Çok şükür Oruç Reis'le bu sorunu aştık." şeklinde konuştu.

Gemi inşasının multidisipliner bir alan olduğuna değinen Semih Zorlu, "Teorik veya uygulama fark etmez, derslerinizin hepsini en önden ve dikkatle dinleyin. Her bir anlatılan size iş hayatında önemli altyapılar oluşturacaktır. Üretim yönetimi, VRP, işletme organizasyonu gibi konularda kendinizi geliştirin. Hazırlık İngilizcesi iş yaşamı için yeterli olmayacaktır. Bu nedenle lütfen mesleki İngilizcenizi geliştirin. Bunun yanında yazışma dilini mutlaka öğrenin. Mühendislerin en fazla sıkıntı yaşadığı konu kendini doğru ifade edememeleri. Yaptığınız işi düzgün raporlamanız ve en iyi şekilde ifade edebilmeniz karşı tarafın güvenini kazanmanız açısından çok önemli. ve en önemlisi de lütfen kişiliğinizi ve değerlerinizi koruyun. Her durumda ve şartta dürüst ve ahlaklı olmanız güvenilir insan olmanız demektir" ifadelerini kullandı. - BURSA

Dünyaya gemi tasarlayan Türkler

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dünyaya gemi tasarlayan Türkler - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

TL'nin değer kaybı bulmaca konusu oldu! 11:46 TL'nin değer kaybı bulmaca konusu oldu! Memur ve emekliye enflasyon farkı göründü! İşte maaşlara yapılacak zam oranı 11:42 Memur ve emekliye enflasyon farkı göründü! İşte maaşlara yapılacak zam oranı Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal 11:22 Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal
Polisi şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücünün ifadesi ortaya çıktı: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım 11:05 Polisi şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücünün ifadesi ortaya çıktı: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım 10:43 "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak 10:21 Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak
Yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin altında kaldı 10:17 Yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin altında kaldı Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti 09:30 Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti

Son Dakika Haberleri
11:47 CarrefourSA'da şoke eden görüntü: Reyona giren kedi kavurmayı yedi
11:46 TL'nin değer kaybı bulmaca konusu oldu!
11:43 Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
11:42 Memur ve emekliye enflasyon farkı göründü! İşte maaşlara yapılacak zam oranı
11:39 Nevşin Mengü koronavirüse yakalandı: 3 doz aşı olmama rağmen hafif geçmiyor
11:30 Ümmü Şahin, 5.5 yıldır oğlunu arıyordu: Müslüme'nin ölümü onu da yıktı
11:27 Haftaya düşüşle başlayan dolar 11,16 seviyesinden işlem görüyor
11:24 Üç Kızkardeş dizisinde isimler netleşiyor: Reha Özcan, Veda Yurtsever, İclal Aydın!
11:22 Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal
11:16 İki ay önce boşanmışlardı! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra iş ortaklıklarını da sonlandırdı
CarrefourSA'da şoke eden görüntü: Reyona giren kedi kavurmayı yedi CarrefourSA'da şoke eden görüntü: Reyona giren kedi kavurmayı yedi         
11:48
Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi         
11:43
İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı         
11:35
İstanbul Havalimanı'nda gümrüklü sahaya giren kişi, 65 kilo altınla yakalandı İstanbul Havalimanı'nda gümrüklü sahaya giren kişi, 65 kilo altınla yakalandı         
11:12
Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun "Kış saati uygulaması tasarrufa yol açmadı" sözlerine cevap geldi Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun "Kış saati uygulaması tasarrufa yol açmadı" sözlerine cevap geldi         
10:51
Balıkesir'de gizemli cisim yanarak yere düştü Balıkesir'de gizemli cisim yanarak yere düştü         
10:26
TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız         
10:19
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi         
07:54
Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı         
07:53
Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi         
07:43
Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı         
07:40
Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim         
21:41
Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şaşırtan iddia! Vitor Pereira'dan ilginç Mesut Özil tercihi Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şaşırtan iddia! Vitor Pereira'dan ilginç Mesut Özil tercihi         
15:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 12:05:52. #1.13#
SON DAKİKA: Dünyaya gemi tasarlayan Türkler - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement