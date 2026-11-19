Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, "fon vurgunu" soruşturmasıyla derinleşen ekonomideki sorunlara işaret ederek, "Piyasada paranın olmadığı konuşuluyor. Para var, güven yok. Vatandaş da yatırımcı da önünü göremiyor. Bu nedenle borçlu borcunu ödemiyor, alacaklı da alacağını tahsil edemiyor. Yatırımcı, yatırım yapamıyor" dedi.

Türkiye, milyarlarca dolarlık fon vurgunu soruşturmasını konuşuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, fon soruşturması kapsamında bir dönem Merkez Bankası başkanlığı da yapan eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talep etmesinin ardından gözler, konuyla ilgili diğer üst düzey bürokratlarla ilgili atılacak adımlara ve bu soruşturmanın ekonomi üzerindeki etkisine çevrildi.

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, ANKA Haber Ajansı'nın sorusu üzerine, ekonominin içinden geçtiği ağır koşullara işaret etti. Yılmaz, ekonomik sorunlar bağlamında yapılan değerlendirmelerde, "Piyasada para yok" ifadesinin öne çıktığını belirterek, "Evet, piyasada paranın olmadığı konuşuluyor. Para var, güven yok. Banknot matbaası orada, binası da elektriği de makinesi de personeli de var" dedi.

Yılmaz, gerek vatandaşın gerekse de yatırımcının ve iş çevrelerinin önünü göremediğini belirterek, "Belirsizlik söz konusu. Bu nedenle borçlu borcunu ödemiyor, alacaklı da alacağını tahsil edemiyor" ifadesini kullandı.

Yatırımcının ya da iş insanının, bu koşullarda yatırım yapamadığını ve beklemeyi tercih ettiğini vurgulayan Durmuş, "Yatırım yapılmayınca AŞ ve iş imkanı oluşmuyor. Üretim artmıyor. Ekonomik dinamikler istenen düzeyde harekete geçemiyor" diye konuştu.

Durmuş Yılmaz, güven sorununun aşılması durumunda ekonominin de canlanacağına, yatırımların ve üretimin hızlanacağına işaret etti.