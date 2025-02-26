Düzce'de Hamsi Tekrar Tezgahlarda - Son Dakika
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Ekonomi

Düzce'de Hamsi Tekrar Tezgahlarda

Düzce\'de Hamsi Tekrar Tezgahlarda

Fırtına sonrası kaybolan hamsi Düzce'de tezgahlara döndü. Kilosu 150 lira.

26.02.2025 11:42
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DÜZCE (İHA) – Geçtiğimiz haftalarda fırtına sebebi ile tezgahlarda kaybolan hamsi, Düzce'de tekrar tezgaha indi. Kilosu 150 liraya kadar inen Hamsi, hem iri olması hem de yağlı olması ile dikkat çekiyor.

Geçen hafta fırtına sebebi ile tezgahlarda kaybolan hamsi, Düzce'de tezgaha yeniden indi. İri ve yağlı olması sebebi ile dikkat çeken hamsinin kilosu ise 150 liradan alıcısını bekliyor. Düzce'de balıkçılık yapan Balıkçı Recep Bıçakcı, "Tezgahta hamsimiz bu aralar bol. İğneada'dan geldi. Hamsinin kulağına kar kaçtı şu anda. Düzce'nin en ucuz hamsisini biz satıyoruz. Karadeniz hamsisi 9 ila 12 santim arasında oluyor. Bizde de hamsi 10 ila 11 santim arasında. Tezgahta iri istavritimiz var. İri mezgit, mostra mezgit, buzhane palamut, çinekop, levrek, çupra, yerli ve Norveç somonu ve uskumrumuz bulunuyor. Balıkseverlerin sevdiği her çeşit balığı tezgahımızda bulundurmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Düzce'de Hamsi Tekrar Tezgahlarda - Son Dakika

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