Düzce\'de Konut Satışı Artış Gösterdi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2025 yılı Nisan ayında bir öncesi yıla göre konut satışı yüzde yüze yakın daha fazla oldu.

Düzce'de konut satışı geçen yıla göre arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre Düzce'de 2025 yılı Nisan ayında 467'si sıfır, 480'i ikinci el olmak üzere toplam 947 konut satıldığı bildirildi. 2024 Nisan ayında ise toplam 472 konut satışı gerçekleştiği öğrenildi. - DÜZCE