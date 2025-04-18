Düzce'de Tohum Dağıtım Töreni - Son Dakika
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Ekonomi

Düzce'de Tohum Dağıtım Töreni

Düzce\'de Tohum Dağıtım Töreni

Düzce'de atıl tarım arazilerinin değerlendirilmesi için tohum dağıtımı yapıldı.

18.04.2025 10:51
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Düzce'de tarımsal üretimin artırılması ve atıl arazilerin değerlendirilmesi amacıyla yürütülen projeler kapsamında önemli bir adım daha atılarak tohum dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Vali Selçuk Aslan'ın katıldığı tohum dağıtım törenine çiftçiler katıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Atıl Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında uygulanacak olan Kuru Fasulye Üretiminin Geliştirilmesi Projesi ve Bal Kabağı Üretiminin Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde düzenlendi.

Proje kapsamında, yüzde 75 Bakanlık desteği ve yüzde 25 çiftçi katkısıyla toplam 125 dekar alanda ekilmek üzere 73 üreticiye tohum dağıtımı yapıldı.

Aslan, törende yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tarım sektörümüzün her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Hükümetimizin yerli üretimi teşvik eden ve yerli tohum geliştirilmesini esas alan, "ekilmedik bir karış toprak kalmasın" stratejisi doğrultusunda bizler de çiftçimizin yanında yer alıyor; tarımsal üretimi artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, "İl Özel İdaresi olarak Valimizin önderliğinde Özel İdaremiz ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile önceki yıllarda olduğu gibi tarımda, hayvancılıkta destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Coğrafi işaretli ürünlerden olan Düzce Balkabağı'nın bu proje ile üretim alanının genişleyeceğini ve ürün kalitesinin artacağını belirten İl Müdürü Esra Uzun, aynı zamanda, Tarımsal Üretim Planlaması kapsamında desteklenen ürünler arasında yer alan kuru fasulye için üreticilere dekar başına 854 TL destekleme ödemesi destekleme ödemesi yapılacağını açılış konuşmasında ifade etti.

Tören sonunda Vali Selçuk Aslan ve İl Müdürü Esra Uzun, projelerin Düzce çiftçisine hayırlı olmasını temenni ederek, tüm üreticilere bereketli ve başarılı bir üretim sezonu dilediler. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Düzce'de Tohum Dağıtım Töreni - Son Dakika

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