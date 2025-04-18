Düzce'den Yeni Mini Bahçe Traktörü - Son Dakika
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Ekonomi

Düzce'den Yeni Mini Bahçe Traktörü

Düzce\'den Yeni Mini Bahçe Traktörü

Düzce'de geliştirilen yerli mini bahçe traktörü, çiftçilerden yoğun ilgi gördü ve ekimde seri üretime geçilecek.

18.04.2025 11:21
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Düzce'de faaliyet gösteren firma tarafından geliştirilen yeni nesil mini bahçe traktörü, işlevselliğiyle öne çıkıyor.

Makine ekipmanları üreten firma, AR-GE çalışmalarıyla 12 ile 25 beygir arasında değişen motor gücüne sahip, çeşitli işlerde kullanılabilen mini bahçe traktörleri üretti.

Şirket, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) desteğiyle çıkardığı ilk ürünlerini Konya Ticaret Odası (KTO) TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde 8-12 Nisan'da düzenlenen 21. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'nda (21. Konya Tarım Fuarı) çiftçilerle buluşturdu.

Sergilenen ürünlerin arasında 160 santimetrelik uzunluğu ve 90 santimetrelik genişliğiyle öne çıkan, 14 beygirlik, belden kırma şasili ve 3 vitesli "Tarla Faresi" adı verilen traktör, 400 kilogram yük kapasitesinde römork çekebiliyor.

Mini traktör, çiftçiler tarafından ilgi gördü

Şirketin genel müdürü Aydın Sağlam, AA muhabirine, motorlu 5 aracın ilk kez fuarda tanıtıldığını, "Tarla Faresi" adını verdikleri modelin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

İşlevsel aparatlarla bahçe traktörlerinin çiftçilerin iş yükünü hafifleteceğine dikkati çeken Sağlam, "Arka tekeri sökülerek toprak işleme aparatları takılabiliyor. Her türlü bahçe işlerinde kullanılabiliyor. Çekme, kaldırma, kar kürüme gibi işlemleri yapabiliyor. Tüm ürünlerde yerli motor var. Tamamını yerli mühendislik kabiliyetiyle ürettik. Tasarım, hidrolik sistemler, motor, şanzıman ve diğer aksamlarıyla yerlilik oranı yüzde 90." diye konuştu.

Şirketin diğer ürünleri arasında yer alan 15 beygirlik benzinli motora sahip "Go Traktör" modelinin, ATV benzeri yapısıyla hem taşıma hem de toprak işleme işlerinde kullanılabildiğini belirten Sağlam, 25 beygir gücündeki "TWIN BOX" modelinin de 4X4 çekişli ve çift şanzımanlı yapısıyla farklı arazilerde yüksek performans sunduğunu dile getirdi.

Ekimde seri üretimine başlanacak

Fuarda çok sayıda sipariş ve bayilik başvurusu aldıklarını anlatan Sağlam, hedeflerinin ürünlerinin yüzde 50'sini ihraç etmek olduğunu söyledi.

Sağlam, ekimde Akçakoca'daki 3 bin metrekarelik kapalı alanda traktörlerin seri üretimine başlamayı planladıklarını vurgulayarak, "Yıllık 1000 adet üretim kapasitemiz var. Uzak Doğu'dan ithal edilen modellerin alternatifi olarak bu ürünü sunmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Mini bahçe traktörlerinin yalnızca profesyonel tarım değil aynı zamanda hobi amaçlı kullanıcılar tarafından da tercih edildiğini dile getiren Sağlam, yerli üretimin tarımda dönüşüm açısından büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Düzce'den Yeni Mini Bahçe Traktörü - Son Dakika

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