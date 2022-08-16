Düzce'de konut satışı arttı - Son Dakika
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Düzce'de konut satışı arttı

16.08.2022 10:47
Düzce'de konut satışı arttı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de konut satışı bir önceki yıla göre artış gösterdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de konut satışı bir önceki yıla göre artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, 2022 yılı Temmuz ayında Düzce'de 726 konut satışı yapıldı. 2021 yılında da ise 584 konut satışı gerçekleşmişti. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Düzce'de konut satışı arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de konut satışı arttı - Son Dakika
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