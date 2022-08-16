Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, 2022 yılı Temmuz ayında Düzce'de 726 konut satışı yapıldı. 2021 yılında da ise 584 konut satışı gerçekleşmişti. - DÜZCE

DÜZCE(İHA) – Düzce 'de konut satışı bir önceki yıla göre artış gösterdi.

Kaynak: İHA

Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Düzce'de konut satışı arttı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.