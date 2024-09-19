Düzce Kadın Girişimcilerden Tarım ve Turizm Toplantısı

Ekonomi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren, TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu, aylık olağan kurul toplantısını Gökçe Ülkü Altay başkanlığında gerçekleştirdi.

Toplantıda; Tarımda ve Turizmde Kadın Eli projeleri hakkında yapılacak etkinliklerle ilgili fikir alışverişi yapılırken, Tarımda Kadın Eli Projesi için yapılan ihtiyaç analizi anketinin değerlendirmesi yapıldı. Toplantının devamında; 9-13 Ekim tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek olan ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde yüksek katılımla gerçekleştirilmesi planlanan Yöresel Ürünler Fuarına kadın girişimcilerin de aktif katılımı amacıyla firmalar belirlenerek gerekli görüşmelerin yapılmasına karar verildi.

Toplantının son bölümünde Kadın Girişimcilere sağlanabilecek destek ve teşvikler noktasında fikir alışverişinde bulunuldu. - DÜZCE