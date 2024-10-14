E-Atıklarla Eğitime Destek - Son Dakika
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Ekonomi

E-Atıklarla Eğitime Destek

E-Atıklarla Eğitime Destek

Anadolu Ajansı, Turkcell'in Eğitime Dönüştür projesine e-atık bağışında bulundu.

14.10.2024 18:52
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Anadolu Ajansı, tekno atıkları dönüştürerek nitelikli eğitime katkı sağlayan Turkcell'in "Eğitime Dönüştür" projesine destek verdi.

14 Ekim Uluslararası E-Atık Günü kapsamında Anadolu Ajansı, başta eski cep telefonları olmak üzere kurumsal elektronik atıkları geri dönüşüme kazandırmak için harekete geçti.

Ajans, cep telefonu, şarj kablosu ile adaptörü, monitör ve çeşitli tekno atıkları Turkcell'in projesi kapsamında geri dönüştürülmesi için bağışladı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm firmasında Ajansa ait tekno atıklar burada ayrıştırma işleminden geçerek geri dönüşüme kazandırıldı.

Eğitime Dönüştür projesi kapsamında tekno atıklar çevre mevzuatına uygun olarak geri dönüştürülürken elde edilen gelir de çocukların nitelikli eğitimine aktarılıyor.

Turkcell'in Tekno Atık projesi 3 fazdan oluşuyor.

İlk olarak, mevcut tekno atıklar iş ortakları olan anlaşmalı geri dönüşüm tesisine ulaştırılıyor. Tesiste bu atıklar imha edilirken video kaydı alınıp gönderenlere imha raporu iletiliyor. İkinci olarak çalışanlar arasında ödüllü tekno atık toplama kampanyası yer alıyor. Bu kapsamda, şirket, tekno atık kutusunu ilgili iş yerine yolluyor. Üçüncü fazda ise kurumsal atıkların imha edilmesi yer alıyor.

Kullanım ömrünü tamamlamış elektrikle pille veya elektromanyetik alanla çalışan tüm cihazlar tekno atık grubuna girerken bunlar içerisinde cep telefonu, tablet, pos cihazları, bilgisayarlar, kamera ve fotoğraf makineleri, her türlü kablo ve şarj aleti, LCD ekran, tüplü monitör, televizyon, oyun konsolları, müzik aletleri, ses sistemleri gibi ürünler bulunuyor. Öte yandan pil, akü, toner, kartuş, CD, DVD ve kaset gibi ürünler tekno atıklar arasında yer almıyor.

2019'da başlayan Eğitime Dönüştür Projesi kapsamında 40 tondan fazla tekno atık dönüştürülürken elde edilen gelir sayesinde 400'den fazla çocuğun nitelikli eğitimine katkı sağlandı.

Projeye katkı sağlamak isteyen vatandaşlar, kendilerine en yakın Turkcell mağazasına tekno atıklarını götürebiliyor.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Teknoloji, Turkcell, kocaeli, Ekonomi, Eğitim, Çevre, Ajans, Son Dakika

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