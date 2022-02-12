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E-Devlet'te en çok hangi soru soruldu? 73 milyon kez sorgulaması yapıldı - Son Dakika

E-Devlet'te en çok hangi soru soruldu? 73 milyon kez sorgulaması yapıldı

12.02.2022 14:32

Sosyal Güvenlik Kurumuna 2021 yılında e-Devlet üzerinden 305 milyon 718 bin başvuru yapıldı. Vatandaşların en fazla başvurusu "SGK tescil ve hizmet dökümü", "4A hizmet dökümü" ve "4A/4B iş göremezlik ödemesi görme" başlıkları oldu. Uygulamada ayrıca 73 milyon kez "Ne zaman emekli olabilirim?" sorgulaması yapıldı.

Bilgi toplumu hedefiyle 18 Aralık 2008'de hizmete açılan e-Devlet'in içeriği her geçen gün genişliyor. Bugün itibarıyla 858 kurum ve 6 bin 333 hizmetle e-Devlet Kapısı, 58 milyon 175 bin kullanıcıya ulaştı.

EN FAZLA İÇERİK SGK İLE İLGİLİ

Vatandaşlara kamu hizmetlerine kolay ulaşma imkanı sağlayan e-Devlet'te, en fazla içerik sağlayan kurumların başında SGK geliyor. Hizmet verdiği toplam 581 uygulamadan 157'sini e-Devlet'e taşıyan Kurumun, hizmetlerini e-Devlet'e taşıma oranı yüzde 27 oldu.

EN ÇOK BU 5 KONU ARANDI

SGK'ye geçen yıl e-Devlet üzerinden 305 milyon 718 bin başvuru yapıldı. En fazla başvurulan uygulamalar "SGK tescil ve hizmet dökümü/İşyeri unvan listesi", "4A hizmet dökümü", "Normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim?", "4A/4B iş göremezlik ödemesi görme" ve "GSS tescil ve prim borcu sorgulama" olarak sıralandı.

EMEKLİLİK SORGULAMASI 73 MİLYON KEZ YAPILDI

Sistemde "Normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim?" bölümü, emekli olmak isteyen ya da emeklilik hayali kuran çalışanların başvuru kaynağı oldu. "e-Devlet Kapısı" üzerinden geçen yıl 73 milyon 615 bin kez bu bölüme giriş yapıldı. Emeklilerin de yoğun kullandığı sistemde, 12 milyon 571 bin kez emekli aylık kesintilerine bakıldı.

YENİ UYGULAMALAR DA GELECEK

Dijital dönüşüm hedefi doğrultusunda e-Devlet üzerindeki uygulamalarını artıran SGK, bu yıl "SGK Rehberlik Randevu Sistemi", "6183 Elektronik Satış Uygulaması" ve "WOMEN UP Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"ni de e-Devlet'e dahil edecek.

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Son Dakika Ekonomi E-Devlet'te en çok hangi soru soruldu? 73 milyon kez sorgulaması yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: E-Devlet'te en çok hangi soru soruldu? 73 milyon kez sorgulaması yapıldı - Son Dakika
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