Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi - Son Dakika
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Ekonomi

Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kira sözleşmelerini e-Devlet'e taşıma projesinde sona gelindi. Kısa bir süre sonra kira sözleşmeleri e-Devlet uygulaması üzerinden yapılacak.

27.10.2024 12:16
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden güvenilir şekilde hazırlanmasına ilişkin reform niteliğindeki hizmete ilişkin çalışmasını tamamladı. Hizmet, kiracılar ve ev sahipleri için kısa süre içinde devreye alınacak.

Bakanlık birimleri, e-Devlet Kapısı üzerinden verilecek kira sözleşmesi işlemlerine ilişkin hazırlıklarını bitirdi. Bu sözleşmelerin e-Devlet üzerinden düzenlenmesine ilişkin çalışma, vatandaşların bu yöndeki uyuşmazlıkların çözülmesine ilişkin talepleri üzerine başlatıldı.

2 AŞAMALI DEVREYE ALINACAK

Reform niteliğindeki çalışmada Bakanlığa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi destek sağladı. Bakanlık çalışmasına göre, bu hizmet e-Devlet Kapısı üzerinden "Kira Sözleşmesi İşlemleri" başlığıyla verilecek ve iki aşamalı devreye alınacak.

Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi

SÖZLEŞME KİRACI TARAFINDAN ONAYLANACAK

Kısa sürede vatandaşların erişimine açılacak ilk aşamada, taşınmaz sahibi gerçek kişi tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanacak sözleşme, kiracı tarafından yine e-Devlet üzerinden onaylanacak. Hizmetin ikinci aşaması da yıl sonuna kadar kullanıma sunulacak. Böylece, emlak danışmanları ve yetki verilen kişiler, sözleşme hazırlayıp taşınmaz sahibi ve kiracının onayına sunabilecek.

BELGE DOĞRULAMA İŞLEMİ YAPILABİLECEK

Hizmetle kira sözleşmeleri, zaman damgalı "barkodlu belge" olarak oluşturulacak ve belge doğrulama işlemi yapılabilecek.

Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi

"TÜRKİYE GAYRİMENKUL DEĞER HARİTASI" OLUŞTURULACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu hizmetin tüm kesimler için fayda sağlayacağına işaret ederek, şunları kaydetti; "Vatandaşlarımız, e-Devlet Kapısı'yla kira sözleşmesi işlemlerini mekandan bağımsız, zaman ve belge maliyeti olmadan hızlı, kolay ve güvenilir şekilde yapabilecek. Uygulama, vatandaşların güvenilir bir devlet platformunda sözleşme oluşturmasına fırsat tanıyacak. Vatandaşlarımız kurumlara kira sözleşmelerini iletme yükünden de kurtaracak. Bürokrasi daha da azalacak. Ayrıca, Türkiye Gayrimenkul Değer Haritası'nın oluşturulması için veri temin edilecek."

Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • ferhat eser:
    komisyon ücretleri yüzde 1 e kadar düşürülsün ev almak ev kiralamak isteyenlerden faiş rakamlarla komisyon ödüyor bu takım yüzde 1 i geçmemeli 60 15 Yanıtla
    mustafa turan:
    ulan Ferhat, ulan ferhat sana çok pis ayar oluyorum da , Allah tan bozuk saat gibi arada doğruyu gösteriyon 0 0
    Murat Kara:
    Emlak komisyonuna gelinceye kadar tapu harcı /4 Doner sermaye 2500 bolgeye gore degişiyor oncelik bu oranlar duşurulsun yuk kulfet burada asıl 0 0
  • Olcay Berber:
    rezil ettiniz rezil 52 6 Yanıtla
  • Adam eve:
    mülk sahibi vergiyi kiraciya yükler. ister otur ister oturma der kiracida mecbur oturur çıkan bütün kanunlar zengin icin var fakire yüklenir hersey 45 6 Yanıtla
  • serkan cindemir:
    Vergi kacıran onca ew sahipleri sımdı gecmez oylemı gıt zaman ugras mahkemelerde zamla tahutle ?? yeter yılardır yediniz devleten vergisiz ?? 13 16 Yanıtla
  • Ercan Kocak:
    Fırsatçı ev sahipleri ayvayı yedi. 4 19 Yanıtla
    Sezgin Altınbaş:
    Ev sahibin evi ya ayvayı yiyen kiracı 2 bin lira vergiyse kirayı 12 bin alır zam yapar zöelxle 0 0
  • Celal Aslan:
    Bence mantıklı her iş yeri için Abukat noter tahliye taahhüt namesi avukatlar özel sözleşme para vermekten bıktık 12 2 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Bütün sözleşmeler şikayet ler e devlet üzerinden yapılmalı her anlaşma 9 3 Yanıtla
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