E-Fatura Zorunluluğu 2026'da Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

E-Fatura Zorunluluğu 2026'da Başlıyor

1 Ocak 2025'ten itibaren 3 bin lira aşan faturalar için e-arşiv zorunluluğu getirildi.

12.11.2024 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

e-Fatura ve e-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarının, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 3 bin lirayı aşması durumunda, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren de fatura tutarına bakılmaksızın e-arşiv faturası düzenleme zorunluğu getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) hazırlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, tebliğle, Kanun'da yer alan ve vergi mükellefleri tarafından kullanılan ancak henüz elektronik belge olarak düzenlenemeyen gider pusulasının elektronik ortamda düzenlenebilmesinin kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla belgenin taraflarca ıslak imzayla imzalanması yerine tarafların bilgilerinin elektronik ortamda ya da iletişim araçları yoluyla doğrulanabilmesine imkan sağlandı.

Benzer şekilde halihazırda elektronik ortamda düzenlenebilen müstahsil makbuzunun da elektronik ortamda düzenlenebilmesinin kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılması için söz konusu belgenin taraflarca ıslak imzayla imzalanması yerine tarafların bilgilerinin elektronik ortamda ya da iletişim araçları yoluyla doğrulanabilmesine olanak tanındı.

Ayrıca, finansman ve tasarruf finansman şirketleriyle ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarına banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi işlemlerine istinaden e-dekont düzenleyebilme imkanı getirildi.

Gerek risk analiz çalışmalarının etkinliğinin artırılması gerekse muhasebe ve beyan süreçlerinin etkinleştirilmesi amacıyla, e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce düzenlenecek faturaların, vergiler dahil, toplam tutarının 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 bin lirayı aşması halinde, 1 Ocak 2026 tarihinden itibarense tutarına bakılmaksızın, e-arşiv fatura olarak düzenlenmesi zorunluğu getirildi.

Özel entegratörlük izinleri GİB tarafından iptal edilebilecek

Diğer taraftan, vergi güvenliğinin sağlanması amacıyla, üretilen ve ithal edilen inşaat demirinin, üretim ve ithalat aşamasından yapı müteahhidine teslimine kadar olan tüm süreçlerin elektronik olarak izlenebilmesi amacıyla hayata geçirilen İnşaat Demiri İzleme Sistemi'ne dahil olma zorunluluğu olan mükelleflerden, brüt satış hasılatı 1 milyon liranın üzerinde olanlara, e-irsaliye uygulamasına dahil olma yükümlülüğü getirildi.

Mükelleflerin elektronik belge uygulamalarını kullanma yöntemlerinden olan doğrudan entegrasyon yönteminin etkinleştirilmesi ve belirli kapasite ve bilgi işlem alt yapısına sahip olan mükelleflerin bu yöntemi kullanabilmesinin temin edilebilmesi amacıyla da bazı düzenlemeler yapıldı.

Tebliğle, elektronik belge uygulamaları kapsamında mükelleflere hizmet verebilmek üzere GİB tarafından kendisine izin verilen özel entegratörlerden elektronik belge uygulamalarına ilişkin mevzuat ve teknik düzenlemelere ilişkin usul ve esaslara aykırı davrandığı tespit edilenlere uygulanacak işlemlere ilişkin belirlemeler de yapıldı. Buna göre, eksikliği tespit edilen özel entegratörlere özel usulsüzlük cezası kesilecek ve eksikliğin giderilmesi istenecek. Verilen süre içerisinde söz konusu eksiklikleri gidermeyenlerle giderilmesi istenen eksikliği aynı takvim yılı içerisinde birden fazla kez tespit edilenlerin özel entegratörülük izinleri GİB tarafından iptal edilebilecek.

Benzer düzenlemeler elektronik belge uygulamalarını doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığıyla kullanan mükellefler için de yapıldı.

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi E-Fatura Zorunluluğu 2026'da Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:27 Bahçeli: Terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır Bahçeli: Terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır
11:07 Galatasaraylılar duymasın, Fenerbahçe’den Napoli’ye Osimhen telefonu Galatasaraylılar duymasın, Fenerbahçe'den Napoli'ye Osimhen telefonu
11:06 Çinliler bu kez de Bayraktar TB2’nin çakmasını yapıp görücüye çıkardı Çinliler bu kez de Bayraktar TB2'nin çakmasını yapıp görücüye çıkardı
10:48 Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu
10:26 Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti
16:16 Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama
16:10 Mehmet Ali Erbil, yasa dışı bahis operasyonunda tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Mehmet Ali Erbil, yasa dışı bahis operasyonunda tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
16:07 Yolda yürürken otobüs çarptı Hiçbir şey olmamış gibi kalkıp meyhaneye gitti Yolda yürürken otobüs çarptı! Hiçbir şey olmamış gibi kalkıp meyhaneye gitti
16:04 Simge’den Icardi’ye aşk dedikodularını haklı çıkartacak gönderme Simge'den Icardi'ye aşk dedikodularını haklı çıkartacak gönderme
15:46 Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli oldu Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli oldu
15:26 Bakan Tekin duyurdu: Af geliyor Bakan Tekin duyurdu: Af geliyor
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam ülkelerine İsrail tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam ülkelerine İsrail tepkisi
15:16 Meşhur börekçi kıyma yerine sakatat kullanmış Meşhur börekçi kıyma yerine sakatat kullanmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 11:45:03. #1.11#
SON DAKİKA: E-Fatura Zorunluluğu 2026'da Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.