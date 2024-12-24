E-Ticarette Rekabet Artıyor

Ekonomi

Türkiye-MentorX'in kurucusu Emre Koca, sektördeki kar marjlarının düşmesi ve rekabetin giderek artması gibi temel sorunların yanı sıra, firmaların yurt dışı pazarlarına açılamamasının Türk e-ticareti için önemli bir kısıtlama olduğunu vurguladı.

Türkiye-MentorX'in kurucusu ve e-ticaret uzmanı Emre Koca, Denizli Ticaret Odası'nda düzenlenen konferansta, Türkiye e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren firmaların sürdürülebilir büyüme ve karlılık mücadelelerini ele aldı. Koca, firmaların rekabetçi kalmalarını sağlamak ve pazar rekabeti ile tüketici tercihleri hakkında daha iyi bilgi sahibi olmalarını teşvik etmek adına detaylı satış stratejileri ve trend analizlerinin önemine dikkat çekti. Firmaların, ürünlerini çevrimiçi pazaryerlerinde daha çekici hale getirmek, reklam ve promosyon araçlarını etkili bir şekilde kullanmak, satış performansını sürekli izleyerek optimize etmek gibi konulara da değinen Koca, yasal ve lojistik süreçlerin etkin yönetiminin yanı sıra rekabetçi fiyatlandırma stratejilerinin belirlenmesinin ve marka bilinirliğinin artırılmasının müşteri memnuniyetini sağlamada kritik rol oynayacağını belirtti.

Yurt dışı pazarlarda başarılı olabilmek için sektörde neyin satıldığını ve tüketici tercihlerinin ne yönde olduğunu anlamaya yönelik stratejik pazar araştırmalarının önemine dikkat çeken Koca, Türk e-ticaret firmalarının global pazarlara entegrasyonunu kolaylaştıracak altyapı yatırımları ve teknolojik dönüşümlerle desteklenmesi gerektiğini söyleyerek, "Firmalarımızın karşılaştığı zorlukları aşarak uluslararası arenada rekabet edebilir hale gelmeleri için gerekli her türlü desteği sağlamaya hazırız" dedi. - İSTANBUL