Ebru Baki'nin Canlı Yayında İsim Karışıklığı: 'Fatih Portakal Beni Andı' - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ebru Baki'nin Canlı Yayında İsim Karışıklığı: 'Fatih Portakal Beni Andı'

Geniş Video İzle

tv100'e yeni transfer olan ekonomi gazetecisi Ebru Baki, 'Para Manşet' isimli programında bir isim karışıklığı yaşadı. Canlı yayında TÜRK-İŞ'teki basın toplantısını takip eden muhabiri Fatih Poyraz'a bağlanırken, gazeteci Fatih Portakal'ın ismi ile seslendi. Bu durum hem Baki'yi hem de stüdyodakileri güldürdü. Baki, gülerek 'Fatih Portakal beni andı' dedi ve arkadaşından özür diledi. Bu olay sosyal medyada da gündem oldu.

03.12.2024 22:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

tv100'e transfer olan başarılı ekonomi gazetecisi Ebru Baki, bugün "Para Manşet" isimli program ile sevenleriyle buluşmaya başladı.

Programda asgari ücret beklentileri ve enflasyona ilişkin değerlendirmeler yapıldığı sırada Baki, TÜRK-İŞ'teki basın toplantısını takip eden tv100 muhabiri Fatih Poyraz'a bağlandı.

İSİMLERİ KARIŞTIRDI

Poyraz'ı anons ettiği sırada isimleri karıştıran Baki, muhabir arkadaşına gazeteci Fatih Portakal'ın ismi ile seslendi. Ebru Baki'nin hatası hem kendisini hem de stüdyodakileri güldürdü.

"FATİH PORTAKAL BENİ ANDI"

Gülerek, "Fatih Portakal beni andı" diyen Baki, "Nerede hata yapacağım derken sana denk geldi Fatih. Özür dilerim." ifadeleriyle arkadaşının da gönlünü aldı.

Öte yandan, Baki'nin o anları sosyal medyada da gündem oldu.

Ebru Baki\'nin Canlı Yayında İsim Karışıklığı: \'Fatih Portakal Beni Andı\'

Fatih Portakal, Televizyon, Ebru Baki, Magazin, Ekonomi, 3-sayfa, Medya, tv100, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ebru Baki'nin Canlı Yayında İsim Karışıklığı: 'Fatih Portakal Beni Andı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:37 ABD’den korkunç silah hamlesi: Ukrayna’ya verilen füzeler Rusya’nın en derinine isabet edecek ABD'den korkunç silah hamlesi: Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek
20:55 Esad isterse İran, Suriye’ye asker yığacak Esad isterse İran, Suriye'ye asker yığacak
20:37 Güney Kore’de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı Güney Kore'de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı
19:51 Çiğ köftecide genç kadını dakikalarca taciz etti Çiğ köftecide genç kadını dakikalarca taciz etti
19:20 Güney Kore’de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti
09:24 Lojmanda ölü bulunan Yeşim’in annesi, “intihar“ iddialarına bir kez daha isyan etti Lojmanda ölü bulunan Yeşim'in annesi, "intihar" iddialarına bir kez daha isyan etti
09:22 Kimisi denemedi kimisi fiyatına bile bakmadı, ucuz kıyafet izdihamı yaşandı Kimisi denemedi kimisi fiyatına bile bakmadı, ucuz kıyafet izdihamı yaşandı
09:22 Yıldız Teknik Üniversitesi’nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü
09:16 Yeşilçam’ın ’Sezercik’i boşandı, mahkemede ’kısırlık’ gerginliği çıktı Yeşilçam'ın 'Sezercik'i boşandı, mahkemede 'kısırlık' gerginliği çıktı
08:56 Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarına karşı harekete geçiyor Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarına karşı harekete geçiyor
08:35 Meteoroloji sadece bir ili uyardı Meteoroloji sadece bir ili uyardı
08:33 Taşıt Tanıma Birimi taktırarak UTTS’ye geçmek için son tarih 31 Aralık 2024 Taşıt Tanıma Birimi taktırarak UTTS'ye geçmek için son tarih 31 Aralık 2024
08:23 Kuzey Irak’ta yaralanan uzman çavuş şehit oldu Kuzey Irak'ta yaralanan uzman çavuş şehit oldu
08:11 Şeyma Subaşı’nın iç çamaşır detaylı kıyafetini görenler bir daha baktı Şeyma Subaşı'nın iç çamaşır detaylı kıyafetini görenler bir daha baktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 22:56:53. #1.13#
SON DAKİKA: Ebru Baki'nin Canlı Yayında İsim Karışıklığı: 'Fatih Portakal Beni Andı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.