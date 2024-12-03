tv100'e transfer olan başarılı ekonomi gazetecisi Ebru Baki, bugün "Para Manşet" isimli program ile sevenleriyle buluşmaya başladı.
Programda asgari ücret beklentileri ve enflasyona ilişkin değerlendirmeler yapıldığı sırada Baki, TÜRK-İŞ'teki basın toplantısını takip eden tv100 muhabiri Fatih Poyraz'a bağlandı.
Poyraz'ı anons ettiği sırada isimleri karıştıran Baki, muhabir arkadaşına gazeteci Fatih Portakal'ın ismi ile seslendi. Ebru Baki'nin hatası hem kendisini hem de stüdyodakileri güldürdü.
Gülerek, "Fatih Portakal beni andı" diyen Baki, "Nerede hata yapacağım derken sana denk geldi Fatih. Özür dilerim." ifadeleriyle arkadaşının da gönlünü aldı.
Öte yandan, Baki'nin o anları sosyal medyada da gündem oldu.
Son Dakika › Ekonomi › Ebru Baki'nin Canlı Yayında İsim Karışıklığı: 'Fatih Portakal Beni Andı' - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?