Edirne'de arpa hasadı başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Edirne'de arpa hasadı başladı

Edirne'nin Keşan ilçesinde ilk arpa hasadı başladı. Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, dolu yağışının verim kaybına neden olduğunu belirtti. Dolunun hasar vermediği alanlarda ise verimlerin yüksek olması bekleniyor. Çiftçiler, fiyat konusunda beklentilerini dile getirdi.

01.06.2024 16:51
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Edirne'de arpa hasadı başladı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde ilk arpa hasadı başladı. Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, Mayıs ayı başında meydana gelen dolu yağışından etkilenen yerlerde yüzde 60 oranında verim kayıpları yaşanacağını söyledi.

Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, Yönetim Kurulu Üyesi Salih Gülfidan, beraberindeki odada görevli tarım danışmanları, başlayan arpa hasadı ile ilgili ziyaretlerde bulundu. Hasat ile ilgili açıklamalarda bulunan Hasan Şen, hasadın, dolunun vurduğu arpa ekili bölgeden başladığını belirterek, "Şuan biçilen alana baktığımızda, dolunun vurduğu yerlerde ciddi verim kaybı olduğunu görüyoruz. Ancak zarar ne olursa olsun üreticimi ürününü tarlada bırakmaz ve tarladan toplar. Üreticilerimizin fiyat konusunda beklentileri var. Fiyatların, enflasyon farkı ve refah payının eklenerek açıklanmasını bekliyoruz. Devletimiz bu konuda özveri ile çalışarak çiftçilerimizi memnun edici bir fiyat açıklayacaktır. Biz üretmek için çalışıyoruz. Üretim açısından bazı ürünlerde Edirne olarak ülke genelinde bazı ürünlerde 1., bazı ürünlerde 4. sırada yer alıyoruz. Bu da Edirne üreticisinin gerekli özveriyi göstererek çalıştığı anlamına geliyor. İnşallah hükümetimiz çitçilerimizi memnun edici bir fiyat açıklaması yapar" dedi.

"Son yağışların ardından verimler en yüksek seviyelere çıkacaktır"

Dolunun hasar vermediği alanlarda beklenen verimler ile ilgili de değerlendirmede bulunan Şen, "Son yağışların ardından verimler en yüksek seviyelere çıkacaktır. Dolayısı ile hububatta verimlerimizin iyi olmasını bekliyoruz. arazi gezilerimizdeki incelemelerimizde bunu gözlemliyoruz. Aynı beklentimiz ayçiçeği ürünü için de geçerlidir" ifadelerini kullandı.

Çiftçilik de yapan Keşan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Salih Gülfidan da, 2024 yılının arpa hasadının hayırlı olmasını temenni ederek, "Verim ile ilgili şimdiden bir şey söylemek mümkün olmasa da, dolunun hasar verdiği bölgede yaptığımız hasatta; dolunun vurduğu arpa ekili alanlarda 250-300 kilogram verim alınır gibi duruyor. Bölgemizde dolunun vurduğu yerlerde ciddi zayiat var. Arpa hasadı geçen yola göre yaklaşık 15 gün önce gerçekleşiyor. Daha sonra da buğday hasadı başlayacak. Allah, inşallah tane bereketi verir. Çiftçilerimizin refah payı hesaplanarak bir fiyatın açıklanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Keşan bölgesindeki arpa hasadını yapan üretici Yusuf Uzdilli ise hasat sezonunun tüm çiftçilere hayırlı olmasını temenni ederek, "Bereketli bir sezon diliyoruz. İnşallah en kısa sürede bölgemizde fiyat belirlenir ve çiftçilerimiz mağdur edilmez" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Hasan Şen, Edirne, Keşan, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Edirne'de arpa hasadı başladı - Son Dakika

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