Edirne'de Çeltik Ekimi Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Edirne'de Çeltik Ekimi Tamamlandı

Edirne\'de Çeltik Ekimi Tamamlandı

Türkiye'de çeltik üretiminin büyük bir kısmının gerçekleştiği Edirne'de çeltik ekimi tamamlandı. Üreticiler, kuraklık nedeniyle yaz yağmurlarını umutla bekliyor. Edirne Ziraat Odası Başkanı, toprağın yeteri kadar suya doymadığını belirtti. Edirne ilinde yaklaşık 500 bin dekar çeltik ekiliyor.

02.06.2024 12:21
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Türkiye'de sofraların vazgeçilmez lezzeti olan ve ülkenin neredeyse ihtiyacının yarısını karşılayan Edirne'de çeltik ekimi tamamlandı.

Türkiye'de çeltik üretiminde ilk sırada yer alan Edirne'de üreticiler ekim mesaisini tamamladı.

Çeltik üretiminin neredeyse yarısının yapıldığı Edirne'de ekim mesaisini tamamlayan üreticiler, kuraklığın önüne bir nebze geçebilmek için yaz yağmurlarından umutlu olduklarını belirtti.

Bölgede son yıllarda yaşanan kuraklığın bu yıl da etkisini sürdürmesi bir yandan da üreticileri tedirgin ediyor.

Çeltik tarlalarında ekimin bitmesiyle çiftçilerin gözü yaz yağmurlarına çevrildi.

Tunca ve Meriç nehirlerinin geçen yıllara göre bu yaz döneminde daha düşük seviyelerde aktığı görüldü. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, yeterli yağışlar yağmadığından dolayı toprağın yeteri kadar suya doymadığını ifade etti.

"Toprağın doyuracak kuvvetli yağışlar almadık"

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "İnşallah biz umut ediyoruz ki üreticilerimiz gerçekten çok emek verdi, çok masraf etti. İnşallah önümüzdeki süreçte de su ile ilgili sıkıntılar yaşamayız. Bu emeğin, yapılan masrafların karşılığını alabileceğimiz bir yıl olur diye umuyorum. Yani şu an başlangıç aşamasında herhangi bir sıkıntı yok, ekilişlerimizi yapıyoruz. İnşallah Allah sonunu hayreder, bütün emeğin, bütün masrafların karşılığını alacağımız bir yıl olduğunu umuyorum. Sulama için yaz döneminde yağışlarımız azdı, kış döneminde yağış aldık ama o da ekili ürünlerin ihtiyacını giderecek seviyede oldu. Toprağın doyuracak kuvvetli yağışlar almadık. O yüzden de kış döneminde nehir debilerimizin seviyesi çok yükselmedi" dedi.

"Edirne ilinin tamamında yaklaşık 500 bin dekar çeltik ekiliyor"

Arabacı, "Edirne merkezde aşağı yukarı 65 bin, 67 bin dekar çeltik ekiliyor. Bu her ilimizde değişkenlik gösteriyor tabi ki. 60 bin dekar ekilen var, 50 bin dekar ekilen var, 200 küsur bin dekar ekilen var. Yani Edirne ilinin tamamında yaklaşık 500 bin dekar çeltik ekiliyor. Çeltik alanları genelde çok fazla azalmıyor ama geçtiğimiz yıl bizim Hayrabolu bölgesindeki barajlardan sulanan çeltiklerimiz var. Burada barajlardaki su seviyemizden kaynaklı, baraj seviyemizde debiler düşük olduğundan dolayı bir alana izin verilmemişti. O yüzden 30 bin, 50 bin dekarlık bir düşüş oldu ama su olduğu takdirde ortalama 500 bin dekar civarı çeltik ekiliyor" diye konuştu. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Edirne'de Çeltik Ekimi Tamamlandı - Son Dakika

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