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Ekonomi

Edirne'de Ramazan Denetimleri

Edirne\'de Ramazan Denetimleri

Edirne Ticaret İl Müdürlüğü, bayram öncesi gıda ürünleri üzerinden fiyat denetimleri yaptı.

28.03.2025 12:38
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Edirne'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik işletmelerde fiyat ve etiket listesi denetimi yapıldı.

Bayramı fırsata çevirmek gayesiyle vatandaşı mağdur edebilecek usulsüzlüklerin önüne geçmek için özellikle "marketler, alışveriş merkezleri, gıda ve bayramlık ürün satan perakende işletmeler ile semt pazarları nezdinde denetimler sıklaştırıldı.

Ramazan ayı boyunca denetimlerini sürdüren Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı'nda en çok tüketilen ürünlere yönelik de denetim gerçekleştirdi. Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala kentin tüm ilçelerinde yerel ve ulusal marketler başta olmak üzere temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine ve de şekerleme ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

İl Müdürlüğü ekipleri, öncelikle raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, faturaları inceledi, gramaj kontrolü yaptı. Yeme içme hizmeti sunan işletmelerde fiyat listeleri ve gramaj denetimleri yapıldı.

Denetimlere katılan Edirne Ticaret İl Müdür Vekili Mustafa Kurt, işletme sorumlularını bilgilendirerek hayırlı bayramlar ve bol kazançlar diledi.

Fiyat etiketi ve fiyat listesi olmayan işletmeler ile aykırılık tespit edilenler hakkında idari para cezası uygulanması için işlemler yapıldı.

İlimiz Merkez ve ilçelerinde Mart ayı içerisinde yapılan ve halen devam eden denetimlerde 119 İşyerinde yapılan denetimde, bin 80 ürünün incelenmesi sonucu 108 üründe aykırılıklarla ilgili idari işlem yapıldı.

Kuruyemiş işletmecisi Kamil Kerimler, "Ramazan'da denetimler valilik tarafından yapılıyor. Biz her zaman denetimlere hazırız. Herhangi bir şikayet yok. Ürünler taze haftalık geliyor. Fiyatlarımızın güncellenmesi ile ilgili fiyat değiştiğinde üzerine tarihini yazıyoruz. Fiyatın ne kadar uzun süreli aynı kaldığını ya da en son ne zaman değiştiğini müşteri görebiliyor. Bu konuda 2 taraf da rahat oluyor" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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