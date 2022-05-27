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Edirne'de tarım fuarı

27.05.2022 00:58
Edirne'de tarım fuarı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin katkılarıyla Trakya Üniversitesi ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde düzenlenen "Edirne Tarım, Hayvancılık, Gıda ve Sanayi Fuarı'nın açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin katkılarıyla Trakya Üniversitesi ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde düzenlenen "Edirne Tarım, Hayvancılık, Gıda ve Sanayi Fuarı'nın açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde, Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesinde düzenlenen fuar, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Tekirdağ, Kırklareli ve diğer çevre illerden de fuara yoğun katılım sağlandı. Kurulan stantlarda yöresel lezzetler Yunanistan, Bulgaristan ve Makedonya'dan gelen misafirlere ikram edildi.

"Bu tarz fuar ve organizasyonlar çok önemli"

Fuarda konuşma yapan Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, tarım, hayvancılık ve üretimin çağın en önemli konu başlıklarından birisi olduğuna dikkat çekti.

Tarımsal üretimin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Vali Kırbıyık, "Birçok ülke tarımsal ürünlerin ihracatıyla ilgili kısıtlama kararlarına gidebiliyor. Belirli ülkeler belirli tarım ürünlerinin ihracatını yasaklayabiliyor ya da rezervlerinde inanılmaz bir artışa giderek doğal tedarik sürecinde aksamalara neden olabiliyor. Bizim bunun karşısında yapabileceğimiz en kuvvetli seçeneğimiz tarımsal üretim kapasitemizin artırılmasıdır. Bu tarz fuarların ve organizasyonların inanılmaz önemli olduğunu değerlendiriyorum" ifadelerine yer verdi.

Edirne'de verimliliği en üst noktaya taşımak için tüm paydaşlarla birlikte mücadele edeceklerini söyleyen Vali Kırbıyık, gereken çalışmanın yapılacağını ifade etti.

Bu tür organizasyonların kente katkı sağlayacağını belirten Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, fuarın hayırlı olmasını diledi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt da fuarın hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Bulgaristan Hasköy Valisi Katya Paneva, Rektör Tabakoğlu, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk fuarın açılış kurdelesini kesti.

Stantları gezen protokol üyeleri ve katılımcılar, firma yetkililerinden ürünler hakkında bilgi aldı. Ayrıca fuarda ziyaretçilere yöresel ürünler de ikram edildi.

Edirne Tarım Hayvancılık Gıda ve Sanayi Fuarı 31 Mayıs 2022 tarihine kadar açık kalacak. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Edirne'de tarım fuarı - Son Dakika


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