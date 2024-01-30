 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne'deki Modavizyon Fabrikası Güneş Enerjisiyle Elektrik İhtiyacının Yüzde 80'ini Karşılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'deki Modavizyon Fabrikası Güneş Enerjisiyle Elektrik İhtiyacının Yüzde 80'ini Karşılıyor

Edirne'de faaliyet gösteren Modavizyon Fabrikası, çatısına kurulan 2 megavatlık güneş enerjisi sistemi sayesinde elektrik ihtiyacının yüzde 80'ini karşılamaya başladı. Fabrikanın Tekirdağ'daki kardeş kuruluşundan alınan fazla üretimle geri kalan kısım da karşılanacak. Fabrikanın genel müdürü Turgut Bakır, yeşil enerjiye verdikleri önemi vurgulayarak, çevreyi korumak ve müşteri taleplerini karşılamak amacıyla bu yatırımı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Edirne\'deki Modavizyon Fabrikası Güneş Enerjisiyle Elektrik İhtiyacının Yüzde 80\'ini Karşılıyor
30.01.2024 - 11:09,
Abone Ol

Edirne'de, tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir fabrika enerjisinin tamamına yakınını güneşten elde etmeye başladı.

Avrupa'nın birçok ülkesine takım elbise ihraç eden, 2 bin 500 kişinin istihdam edildiği Modavizyon Edirne Fabrikasının çatısına 2 megavatlık güneş enerjisi sistemi kuruldu.

Kurulum ve test aşamalarının ardından bir ay önce güneşten enerji üretimine başlayan tesis, fabrikanın elektrik ihtiyacının yüzde 80'ini karşılıyor. Geri kalan kısım ise fabrikanın Tekirdağ'daki kardeş kuruluşu olan tesisteki fazla üretimle kapatılıyor.

Fabrikanın genel müdürü Turgut Bakır, AA muhabirine, yeşil enerjiye çok önem verdiklerini söyledi.

Dünya genelinde doğa ve çevreyi korumak için karbon salımını azaltmaya yönelik çalışmalar yapıldığına dikkati çeken Bakır, "Artık fabrikaların ne kadar karbon salınımı yaptığı, ne kadar çevreci olduğu incelenir duruma geldi. Biz de hem çevreyi korumak hem de müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda böyle bir yatırım yapmaya karar verdik." dedi.

Güneş enerji sistemlerinin avantajları olduğunu dile getiren Bakır, boş çatıları değerlendirdiklerini, kurulum maliyetinin üretimle 5-6 yılda karşılanacağını ifade etti.

"15 bin metrekare alan üzerine 5 bin güneş paneli konuldu"

Kurulan sistemin 2 megavatlık bir güce sahip olduğunu vurgulayan Bakır, şunları kaydetti:

"Kurulumun ardından bir ay önce elektrik üretimine başlandı. 15 bin metrekare alan üzerine 5 bin güneş paneli konuldu. Çatı alanının yetersizliği nedeniyle ihtiyaç duyulan enerjinin tamamı karşılanmasa da kullanılan elektriğin yüzde 80'i güneşten elde edilecek. Geri kalan yüzde 20'lik ihtiyacı Tekirdağ Ergene'deki kardeş fabrikamızdan alacağız. Onların çatısı müsaitti, biraz daha yüksek güçlü tesis kurdular. Onların üretim fazlasını burada kullanacağız ve iki tesisin elektrik ihtiyacını güneşten sağlamış olacağız."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Tekirdağ, Edirne, Güneş, İhracat, Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Edirne'deki Modavizyon Fabrikası Güneş Enerjisiyle Elektrik İhtiyacının Yüzde 80'ini Karşılıyor - Son Dakika


11:51
Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:41
14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası
11:33
Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi
11:33
Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu
11:23
Fenerbahçe'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya transfer oldu Fenerbahçe'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya transfer oldu
11:19
TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
11:15
'Oz Büyücüsü' filmindeki ikonik kırmızı ayakkabıları çalan hırsıza 23 bin 500 dolar para cezası "Oz Büyücüsü" filmindeki ikonik kırmızı ayakkabıları çalan hırsıza 23 bin 500 dolar para cezası
11:02
Fenerbahçe, ''Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu'' dedirtecek! Serdar Dursun geri dönüyor Fenerbahçe, ''Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu'' dedirtecek! Serdar Dursun geri dönüyor

Son Dakika
11:51 Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:41 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası
11:33 Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi
11:33 Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu
11:23 Fenerbahçe'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya transfer oldu
11:19 TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
11:15 "Oz Büyücüsü" filmindeki ikonik kırmızı ayakkabıları çalan hırsıza 23 bin 500 dolar para cezası
11:02 Fenerbahçe, ''Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu'' dedirtecek! Serdar Dursun geri dönüyor
11:02 CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'ın paylaşımının altına herkes aynı şeyi yazdı
10:55 Bircan Bali, eski partneri Seren Serengil'e yüklendi: Mantığı yok, kafası çalışmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 12:08:29. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'deki Modavizyon Fabrikası Güneş Enerjisiyle Elektrik İhtiyacının Yüzde 80'ini Karşılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement