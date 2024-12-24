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Ekonomi

Edirne OSB Büyüyor

Edirne OSB Büyüyor

Edirne OSB, 107 hektardan 250 hektara çıkarak yeni yatırımlarla istihdamı artırmayı hedefliyor.

24.12.2024 12:16
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Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) 107 hektardan 250 hektara çıkarılan yatırım alanında, yeni yatırımlarla istihdam da artacak.

Süloğlu ilçesinde bulunan OSB'de üretim faaliyetleri aralıksız sürüyor. Alüminyum, metal işleme ve tekstil firmalarının ağırlıklı olduğu Edirne OSB'nin ihracat rakamları her yıl artarken yeni fabrikaların kurulması için başlatılan genişletme çalışması tamamlandı.

Kentte 37 fabrikayla 2 bin kişiye iş sağlayan OSB'nin 107 hektarlık alanı genişletilerek toplam büyüklük 250 hektara ulaştı. Parsel çalışmalarının tamamlandığı OSB'de yeni yatırımlar için ön tahsisler yapılmaya başlandı.

Edirne OSB Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Güven, AA muhabirine, ekonomiye katkı sağlamak ve istihdam oluşturmak için durmaksızın çalıştıklarını söyledi.

Edirne OSB'nin her yıl büyüdüğünü belirten Güven, "OSB'miz mevcutta 107 hektar 42 parselden oluşmaktadır. 60 parselden oluşan 150 hektarlık yeni büyüme alanımızı açtık. Parselleme işlemleri bitti ve satış işlemlerine başladık." dedi.

Güven, Edirne OSB'nin bulunduğu konum ve gelişmiş altyapısıyla yatırımcılara pek çok fırsat sunduğunu dile getirdi.

"Edirne OSB, Avrupa'ya açılan bir kapı"

Özellikle ihracat ağırlıklı çalışan firmaların sınır kapılarına yakın olmanın avantajını kullanabileceğine dikkati çeken Güven, şunları kaydetti:

"Edirne OSB, Avrupa'ya açılan bir kapı. Hamzabeyli Sınır Kapısı'na 25 kilometre, Kapıkule Sınır Kapısı'na 50 kilometre ve İstanbul'a 217 kilometre mesafede. Ulaşımı çok rahat. Avrupa'ya ihracat kapsamlı çalışan firmalar için çok avantajlı bir bölge. Şu an OSB'de 2 bin kişi istihdam ediliyor. İnşallah büyüme alanıyla bu rakamı 6 bin kişiye çıkarmayı hedefliyoruz. Geçen sene 250 milyon dolar civarında ihracat yaptık, inşallah büyüme alanıyla daha da çok artacaktır. Mevcut 42 parsele 60 parsel eklenmesiyle 102 parsele ulaşacağız."

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, İhracat, edirne, OSB, Son Dakika

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