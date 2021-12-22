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Edremit Belediyesi'nde 'Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Edremit Belediyesi'nde 'Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesi imzalandı

22.12.2021 13:51
Edremit Belediyesi'nde 'Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesi imzalandı

Van'ın merkez Edremit Belediyesi ile MemurSen Konfederasyonu'na bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında 'Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesi imzalandı.

Van'ın merkez Edremit Belediyesi ile MemurSen Konfederasyonu'na bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında 'Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesi imzalandı.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen imza törenine Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Başkan Yardımcısı Abdullah Ekinci ve Bem-Bir-Sen Van Şube Başkanı Harun Altın katıldı. Bem-Bir-Sen'in 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde elde ettiği en önemli kazanımlardan olan sosyal denge tazminatı oranının yüzde 100'den yüzde 120'ye çıkarılmasının akabinde, Bem-Bir-Sen ile Edremit Belediyesi arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı.

"Üyelerimize Hayırlar Getirsin İnşallah"

İmza töreni öncesi açıklamalarda bulunan Bem-Bir-Sen Van Şube Başkanı Harun Altın, sözleşmenin çalışanlara hayırlar getirmesini dileyerek, "Bilindiği gibi 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde sosyal denge tazminatının oranı yüzde 100'den yüzde 120'ye çıkarılmıştı. Birçok belediye bu çerçevede sosyal denge sözleşmelerini imzaladı, imzalıyor. Katkılarından dolayı memurlar adına Edremit Belediye Başkanımız İsmail Say'a teşekkür ediyorum" dedi.

"Çalışanlarımızın huzuru mutluluğu ve refahına önem veriyoruz"

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise, Edremit Belediyesi olarak çalışanlarla hep omuz omuza olduklarını belirtti. Çalışanların haklarının verilmesi noktasında hiçbir zaman geri durmadıklarını ve en iyisini yapmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Say, "Yapabileceğimizin en iyisini yapmak için gayret ettik. Sahadaki yüzümüz olan çalışanlarımız mutlu olmadan hizmetlerimizi verimli bir şekilde yerine getirmemiz mümkün değil. Bu bilinçle yaklaşıyoruz. İlçeye hizmet eden belediye çalışanlarımızın huzuru, mutluluğu ve refahı bizim önem verdiğimiz hususlardandır. Çalışanlarımızın hakları sonuna kadar verilecektir. Tüm personelimizin alın teri kurumadan haklarını vereceğimizi ifade etmek istiyorum. Belediyemizde görev yapan memurlarımızı kapsayan bu sözleşmenin hayırlı olmasını diliyor, bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmalarımızı yapacağımızı belirtmek istiyorum"

Yapılan açıklamaların ardından Edremit Belediyesi'nde görev yapan memurlar için Sosyal Denge Sözleşme imzaları, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ile Bem-Bir-Sen Van Şube Başkanı Harun Altın tarafından atıldı. - VAN

Edremit Belediyesi'nde 'Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesi imzalandı
Edremit Belediyesi'nde 'Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesi imzalandı

Edremit Belediyesi, İsmail Say, Edremit, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Edremit Belediyesi'nde 'Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesi imzalandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Edremit Belediyesi'nde 'Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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